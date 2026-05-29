Pandemin gav upphov till nya ord i svenskan

En sammanställning av nya ord som har tillkommit i svenskan under coronapandemin, från luktbortfall till metaversum.

Under coronapandemin har svenska språk et berikats med en rad nya ord och uttryck som speglar de förändringar i vardagen som pandemin medfört. Många av dessa ord har blivit vanligare i allmän språk et efter att tidigare ha använts inom medicin och fack språk .

Här följer en genomgång av några av de mest notabla nyorden. Ett av de mest uppmärksammade nyorden är luktbortfall, som syftar på frånvaro av luktsinne. Det har länge använts i medicinskt fackspråk men blev vanligare i allmänspråket under pandemin. Likaså har ord som isolering och pandemihund etablerats.

Isolering beskriver tillstånd där umgänge med utomstående är begränsat för att förhindra smittspridning, medan pandemihund syftar på en hund som skaffats som husdjur under pandemin. Även co-living har blivit vanligare som benämning på kollektiv boendeform. Andra ord speglar medievanor och psykologiska fenomen. Doomscrollande, eller överdriven konsumtion av negativ medierapportering, har blivit ett känt begrepp.

Gaslighting, som innebär att manipulera någon genom att förneka fakta, härstammar från en pjäs från 1938. Rädsla för normalitet, fono, är en nyare term som beskriver en oro för att återgå till det normala. Generation Corona betecknar den grupp unga vars hälsa och utbildning påverkats av pandemin. Inom arbetslivet har gig-jobbet blivit vanligare, där en person tar uppdrag via appar.

Jobbpensionär syftar på en som fortsätter arbeta efter pensionsåldern. Hybridmöten har blivit standard, och biografvisningar med publikval av film och starttid kallas bio on demand. Digital konst med äkthetskod kallas NFT. Maskne, en sammanslagning av mask och akne, beskriver hudbesvär av munskydd.

Metaversum, en virtuell verklighet, har fått ny aktualitet. Piratbibliotek och skuggbibliotek erbjuder olaglig nedladdning. Postcovid är kvarvarande symptom efter covid-19. Vänskapsvägg är en plats att ge bort kläder.

Spökrestaurang är en matställe med avhämtning. Slänga är att kasta något användbart. Dessa ord visar hur språket anpassas till nya tider





