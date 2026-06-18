Pandemins efterspel: Varför det fysiska mötet fortfarande är oersättligt

En reflektion över covid-19-pandemins påverkan på arbetsliv, demokrati och mänskliga relationer, och varför vi inte kan glömma de förlorade åren.

Covid-19-pandemin förändrade våra liv på ett sätt som vi fortfarande inte fullt ut har bearbetat. Trots att samhälle t öppnats upp och vardagen till synes återgått till det normala, lever effekterna kvar.

De förlorade åren, ensamheten och de tomma arbetsplatserna är påtagliga påminnelser om en tid då det fysiska mötet var begränsat. Nu när vi blickar tillbaka, är det tydligt att pandemin inte är över bara för att vi slutat tala om den. Den har lämnat djupa spår i vår kollektiva psykologi och i samhällsstrukturen. Under pandemin upplevde vi en sällsam mix av total nedstängning och glimtar av hopp.

Sverige valde en annan väg än många andra länder med öppna skolor och inga totala nedstängningar, vilket i efterhand visat sig vara klokt. Ändå präglades tiden av intensiva debatter om munskydd, riskgrupper och restriktioner. Personer över sjuttio definierades plötsligt som sköra och fick inte träffa barnbarn eller vänner. Arbetsplatser stängde ner, och de som kunde tvingades jobba hemifrån med improviserade kontor på strykbrädor eller bokhögar.

Samtidigt kämpade sjukvårdspersonal i lager av skyddskläder och visir gjorda av overheadplast, medan lärare och busschaufförer utsatte sig för smitta varje dag. Den djupaste tragedin var de som dog isolerade utan möjlighet att ta farväl, och de anhöriga som tvingades delta i ett sista-hälsningens-lotteri. Detta smärtar ännu många. En av de få ljuspunkterna var den mänskliga bragden att ta fram vaccin på rekordkort tid.

Det gav oss en visshet att vi åter kan drabbas av en ny pandemi, en vetskap som ständigt påminner oss om sårbarheten. Men pandemin lärde oss också något viktigt om teknikens roll. Möjligheten att jobba hemma och ha möten online fanns långt innan, men användes inte i större omfattning. Under pandemin blev det en nödvändighet, och efteråt har onlinemöten bestått.

Men de kan inte ersätta det fysiska mötet. Just nu sitter jag på en stor arbetsplats där rummen ekar tomma. En gammal publicist berättade att ledarredaktioner på flera stora dagstidningar inte längre träffas på gemensamma redaktionsmöten. Alla sitter på olika ställen.

Vad innebär detta för det offentliga samtalet och för demokratin? Avskärmas vi från verkligheten när de viktiga dagliga mötena ersätts av en skärm? Det fysiska mötet är oslagbart. Det är då vi kan uttrycka oss som vi önskar och ingen kan gömma sig bakom släckt kamera eller suddig bakgrund.

Det fysiska mötet är avgörande för folkbildning, för samtal och för att hålla samman samhällets kitt. Det kan aldrig ersättas av digitala alternativ. Pandemin har lärt oss att värdesätta de små vardagsmötena på busshållplatsen eller i affären, där endast en mening utbyts med en okänd. Kanske är det så att det fysiska mötet krävs för att vi ska få grepp om tiden?

Minnena från pandemin känns diffusa, som om de hoppat över. Kanske är det en överlevnadsinstinkt? Jag tänker på hur det är att sitta inlåst, där tiden går utanför murarna fast det inte märks där inne. Som när jag seglade över Atlanten med klasser från Öckerö och vi brassade klockan varannan dag för att närma oss europeisk tid.

Tiden blev ett abstrakt instrument som försvann i ett flöde av gråa havsvågor. Därför kan vi inte bara lämna pandemins minnen bakom oss. De behövs för att vägleda oss idag. Om framtiden vet vi ingenting, men det är värt att stanna upp och reflektera över efterspelet och de erfarenheter vi gjorde. Pandemin kräver sin epilog





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Pandemi Fysiskt Möte Demokrati Hemarbete Minneslucka

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