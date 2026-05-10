Papulopoulo, Flataker – changes in AIK's squad to play Djurgården

The news text reports that Sotirios Papagiannopoulus and Erik Flataker had been injured and substituted out of the AIK squad when playing Djurgården. The Norrman and forward Kevin Filling replaced them in the starting lineup. Riveiro made additional changes compared to the match against Elfsborg. Also, Dino Besirovic, Mads Thychosen, Axel Kouame and Abdihakim Ali, Charlie Pavey and Amel Mujanic were replaced in the starting lineup.

Mål : AIK - Djurgårdens IF 0-2 stod klart att Sotirios Papagiannopoulus var skadad och att Erik Flataker petad ur truppen mot Djurgården. Norrmannen, som startade senast, ersattes av Kevin Filling i startelvan.

Utöver det gjorde Riveiro ytterligare förändringar jämfört med matchen mot Elfsborg. Dino Besirovic, Mads Thychosen och, Axel Kouame - som lämnades helt utanför truppen för två omgångar sedan mot MFF - kom in från start istället för Abdihakim Ali, Charlie Pavey och Amel Mujanic. Jani Honkavaara kom från en 6-0 mot IFK Göteborg och tränaren valde samma startelva som senast. AIK hade ett skott på mål i matchens första minut.

Det var var Dino Besirovic som vispade iväg bollen, men det vållade inga bekymmer för Jacob Rinne. Hampus Finndell satte dit 1-0 för Dif efter tio minuters spel. Gästerna på nationalarenan utökade kort därpå genom Miro Tiene på hörna. Mittbackens nick var nätt och jämnt över mållinjen.

Kevin Filling reducerade för AIK efter dryga 20 minuters spel och det var Zadok Yohanna som svarade för framspelningen. Spelarna gick inledningsvis till avbytarbänkarna och spelet sattes på paus. Efter dryga två minuter återupptogs spelet. Inga personskador ska ha inträffat och eldsvådan släcktes, enligt AIK:s säkerhetschef Henrik Koch.

I den 35:e minuten träffade AIK:s Axel Kouame stolpen och Kevin Filling rakade in returen. Det dömdes bort för offside på Filling, vilket var felaktigt. I stället för 2-2 blev det 3-1 till Djurgården. Mikael Marques knoppade in ytterligare ett Dif-mål före paus.

Nordsfeldt - Thychosen, Csongvai, Cisse, Wilson - Celina, Besirovic, Hove - Yohanna, Filling, Kouame Rinne - Johansson, Beide, Marques, Larsson - Finndell, Siltanen - Åslund, Hegland, Okkels - Lien





Marcus Danielson om mörka år, agentstrider och framtiden i DjurgårdenI en djupgående intervju berättar Marcus Danielson om Djurgårdens nya strategiska väg, sina psykiska trauman från Kina och den brutala juridiska kampen mot sin agent.

Sotirios Papagiannopoulos är tillbaka för AIK mot DjurgårdenAIK-mittbacken Sotirios Papagiannopoulos återvände till elvan efter en längre frånfälle med ett knäproblem. Under fem omgångar har han endast varit på bänken, men han längtar efter att få spela relevanta matcher med stor publik i den kommande AIK-Djurgården-derbyt.

Joel Asoro vill ge tillbaka till Djurgården efter väntade framgångarJoel Asoro, en 27-årig anfallare från Sydafrika, återvände till Djurgården på lån från franska Metz med ambitionen att hjälpa sitt lag och ge igen till supporterrarna. Asoro spelade sist i Sverige för Djurgården 2021 och återvände nu som en nyckelspelare för att lyfta laget till nya höjder.

AIK:s duo missar Stockholmsderbyt: Sotirios Papagiannopoulos och Erik FlatakerAIK har släppt truppen inför söndagens hemmaderby mot Djurgården. Nu står det klart att Sotirios Papagiannopoulos och Erik Flataker missar matchen. Papagiannopoulos har dragits med knäproblem under försäsongen och har bara gjort två starter under inledningen av allsvenskan, men han uppges nu vara skadad.

