Paramount Skydance får godkännande för Warner Bros-köp samt andra nyheter från fredagen

Paramount Skydance får grönt ljus från USA för sitt köp av Warner Bros, ett av världens största medieaffärer värderade till över 110 miljarder dollar. Samtidigt rapporteras om våld i Nigeria där 17 bönder dödats, och Kuba annonserar nya reformer för privata företag. Andra nyheter inkluderar en dom i Blake Livelys including Justin Baldoni, Space X börskar med 19 procent vinst, och Påves resa som avbröts av flygproblem. Pojke dör efter olycka i Sverige och Ukraina samt Moldavien inleder EU-förhandlingar. Även etiopisk löpar avstängd för dopning.

USA:s justitiedepartement gav under fredagen grönt ljus till Paramount Skydance s köp av Warner Bros . Affären värderas till mer än 110 miljarder dollar, motsvarande drygt 1 000 miljarder kronor.

I ett uttalande från justitiedepartementets konkurrensavdelning uppger myndigheten att granskningen visat att affären sannolikt inte kommer att skada konkurrensen eller de amerikanska konsumenterna. Beväpnade personer har dödat 17 bönder i nordvästra Nigeria under fredagen, uppger lokala myndigheter för AFP. Ytterligare fem personer skadades, varav tre allvarligt, i attacken. Nigerias norra delar plågas av jihadistgrupper och andra kriminella gäng som överfaller byar och genomför masskidnappningar.

Kuba kommer att öppna fler sektorer för småföretag samt snabba på godkännandeprocessen för nya privata initiativ, meddelar president Miguel Díaz-Canel i ett tv-sänt tal. Privata företag med som mest 100 anställda tilläts 2021 och har blivit en allt viktigare del av Kubas ekonomi. Sedan i februari i år har de tillåtelse att importera bränsle, en sektor som tidigare var helt statskontrollerad.

Som del av de nya reformerna kommer privata företag också få investera på liknande villkor som utländska företag, sedan flera av dessa lämnat landet efter skärpta amerikanska sanktioner. Angela Eagle har utsetts till säkerhetsminister i Storbritannien, rapporterar Reuters. Det meddelade regeringen under fredagen. Den amerikanske skådespelaren Justin Baldoni ska betala skådespelerskan Blake Livelys rättegångskostnader, slår en domstol i New York fast.

Beslutet innebär en delseger för Lively som har anklagat Baldoni för sexuella trakasserier och avtalsbrott i samband med inspelningen av filmen Det slutar med oss, som han också regisserade. Baldoni stämde i sin tur Lively och hennes make, skådespelaren Ryan Reynolds, för förtal och utpressning, vilket ledde till en längre juridisk strid. I maj i år nådde Lively och Baldoni en förlikning, men Lively krävde därefter att Baldoni skulle stå för hennes rättegångskostnader.

Space X-aktien rusade ordentligt när aktien börsintroducerades på Nasdaq i New York på fredagen och stängde på plus dryga 19 procent. Rusningen innebär att Elon Musk nu är världens första dollarbiljonär. Rymdbolaget hade en introduktionskurs på 135 dollar, en prislapp som ökat till 150 dollar när handeln med aktien inleddes strax före klockan 18.

Värdepappret fortsatte sedan att klättra och var som mest uppe runt 175 dollar, men föll tillbaka något och landade vid stängning efter första handelsdagen på 161,1 dollar. Påve Leo XIV fick tillbringa lite längre tid på Kanarieöarna än planerat när hans tänkta flygplan gick sönder. Till slut kom Spaniens kung Felipe VI till undsättning. Påven har i veckan varit i Spanien, ett besök som avslutades med Kanarieöarna där han bland annat lyfte migranters situation.

Han manade människosmugglare att sluta och göra bot, men också migranter att göra allt för att integreras i sina nya hemländer och dessa länder att behandla migranter bättre. När han på fredagen skulle åka hem till Rom gick det chartrade spanska flygplanet sönder, och påven och hans följe strandsattes. Ett reservplan lyfte från Madrid, men innan det kom fram hade kung Felipe VI lånat ut sitt privatjet. Norrlands-Tidningen rapporterar om en tragisk händelse där en pojke avled efter en olycka.

Pojken fördes till sjukhus, senare på fredagskvällen meddelade polisen att pojken dött. Anhöriga är underrättade. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till annans död och håller just nu förhör med vittnen och arbetar med flera utredningsåtgärder. Våra tankar går till pojkens familj, vänner och alla som påverkats.

I svåra stunder som denna är det viktigt att få prata och dela det man känner, säger Rolf Sundqvist, säkerhetschef på Sandvikens kommun, i ett uttalande. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU på måndag, rapporterar Euronews. Det står klart sedan EU:s samtliga 27 medlemsländer på fredagskvällen enats om nästa fas i anslutningssamtalen, då det första så kallade förhandlingsklustret ska öppnas.

Den formella förhandlingsstarten inleds på måndag i Luxemburg, med två separata konferenser för de två kandidatländerna. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto i förra veckan, efter ett avtal mellan Budapest och Kiev om hanteringen av den ungerska minoriteten i Ukraina. Dubbla världsmästaren och OS-medaljören Gudaf Tsegay, Etiopien, stängs av i fyra månader för dopning. Den 29-åriga Tsegay hade glömt att ansöka om dispens i förväg för en medicin kopplad till hennes hälsa. Tsegay testades positivt i december för läkemedlet letrozol





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