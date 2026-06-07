Parasit toppar listan över de bästa thrillrar under 40 år

Bong Joon-hos Oscarsvinnande thriller Parasit har valts till det bästa examplesen av genren under de senaste fyrtio åren, enligt en ny lista. Filmen, som skildrar klassklyftorna genom en mörk komedi, slår klassiker som David Finchers Seven och Christopher Nolans The Dark Knight. Även om Seven fortfarande anses vara ett mästerverk, visar listan att Parasit med sina oväntade vändningar och skarp kritik är en thiller för vår tid.

Thriller n är en av mina personliga favoritgenrer, och jag tycker inte det blir mycket bättre än David Finchers moderna mästerverk Seven från 1997. Alla håller dock inte med mig och tycker måste jag erkänna att de kan ha en poäng.

Här har listat vilka de tycker är de senaste 40 årens mest perfekta thrillerfilmer. Seven finns visserligen med där, fast på plats 7. Vi hittar även bland annat Christopher Nolans The Dark Knight, Oldboy och När lammen tystnar. Första plats får dock listans allra nyaste rulle.

Där hittar vi nämligen Bong Joon-hos flerfaldigt Oscarsvinnande Parasit. Och jag kan knappast förneka att det är en jävligt bra thriller. Parasit följer en fattig familj som ser sin chans att vända på lyckan, när en förmögen familj söker hemhjälp. En efter en nästlar de sig in i det nya hemmet.

Allt ställs dock på sin spets efter en oväntad incident. Klyftan mellan de fattiga och de rika skildras med sylvass humor, oväntade vändningar och en hel del mörker i Bong Joon-hos Parasit. Det är en ljuvlig svart komedi om det mest skruvade hushållet sen Dogtooth. Det är svårt att inte hålla med, speciellt eftersom Alexander här jämför med en av mina andra favoriter.

Okej, jag håller fortfarande Seven högst, men i en lista över bästa filmer är det svårt att bli sur om något som Parasit toppar. Just nu kan du streama Parasit hos Cineasterna och Tele2 Play, eller köpa och hyra den digitalt via vod-tjänster som SF Anytime och Apple TV





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Parasit Thriller Bong Joon-Ho Oscars Filmrecension Lista Bästa Filmer

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