Parental Surprise: A Family of Five

A couple, Linnea and Christian Gustafsson, were expecting twins but were surprised with triplets. They share their journey of becoming a family of five and the challenges they face.

Cleo, Kajsa och Julie är drygt tre veckor gamla. Föräldrarna Linnea, 36, och Christian Gustafsson, 38, beskriver att det just nu är en lugn och skön period.

Det var i november förra året som de var på första ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 12. Barnmorskan drog ultraljudsapparaten över Linneas mage. Några minuter innan hade Linnea och hennes man Christian suttit i väntrummet och skämtat om att det värsta som skulle kunna hända var att det var tvillingar. Men ultraljudet visade varken ett eller två barn.

I stället utbrast barnmorskan ’Det är tre’. Linnea eller Christian kunde inte tro sina öron. – Jag tror att han hade en inre kris där. Barnmorskan räknade om och om igen – och ja, det var tre stycken.

– Det var en liten chock. Det första jag tänkte var bara: ’Shit, nu kommer vi behöva köpa en ny större bil’, säger Linnea. Paret, som har en dotter på elva år och en son som fyller 8 i sommar, lämnade undersökningen med vetskapen att de skulle bli fembarnsföräldar och att de någon gång kommer behöva ett större boende. – Vi skulle inte ha fler än två barn egentligen.

Men sedan började vi fundera på en sladdis, och vi velade om vi skulle börja om med allt vad det innebär. Så bestämde vi oss för det. Storasyskonen tog nyheten väldigt bra, framför allt den yngsta som äntligen fick gå från lillebror till storebror. – Grabben säger att han kommer få en liten hejarklack sedan när han spelar hockeymatcher, säger Christian.

De båda är glada att de har barn sedan tidigare, de vet vad de behöver och inte. Däremot är det svårt att förbereda sig inför trillingar då det inte är så vanligt. Till exempel är det ingen stor marknad för trillingvagnar. I stället har de köpt en tvillingvagn som de gjort om, så att den i stället är en stor liggvagn.

Den 7 maj, efter en relativt lätt graviditet, föddes trillingarna med kejsarsnitt på universitetssjukhus efter att vattnet gått – just det var som en Hollywoodfilm med ett stort ’splash’. Vad de vet nu är två av trillingarna identiska då de låg i samma fostersäck. – De försökte få fram deras blodgrupper när vi låg inne på neonatal, men det gick inte. Så vi fick inte reda på om alla tre var helt identiska eller inte.

Det får vi veta i framtiden. Paret vill hylla all sjukhuspersonal som de träffat under resans gång. Det är många som har engagerat sig. Trillingarna sover under intervjun.

Både Linnea och Christian ska vara hemma med dem i fem månader, sedan är tanken att de ska jobba varannan vecka. Det här känns lite lätt, när Cleo, Kajsa och Julie bara äter, sover och bajsar samt ligger kvar där man lämnar dem. Men det har känts overkligt, men nu har de landat i att det inte bara blev en sladdis. – Vi skulle bara ha två barn och så fick vi tre till. Det är häftigt, det är inte många som får uppleva det





