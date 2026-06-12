Pareto internmäklar 500 000 Nordrest‑aktier - VD:n behåller största ägandet

Pareto Securities sålde 500 000 aktier i Nordrest till 255 kronor per aktie. Försäljningen syftar till ökad free float och likviditet, samtidigt som VD Thomas Dahlstedt förblir största ägare.

Pareto Securities utförde en internmäklad transaktion klockan 15.30 där 500 000 aktier i foodservice‑koncernen Nordrest såldes till ett pris av 255 kronor per aktie. Denna aktiepost motsvarar i genomsnitt 3,9 procent av hela aktiekapitalet i Nordrest .

Bakom affären står bolagets verkställande direktör Thomas Dahlstedt, som samtidigt är största ägare i företaget. Försäljningen har enligt Dahlstedt enbart privatekonomiska motiv och är också avsedd att stärka free float samt förbättra likviditeten i aktien. Han betonade att han fortfarande innehar den största andelen av bolaget och har för avsikt att behålla den positionen under en längre tid framöver.

Köparna till aktierna bestod av både svenska och internationella institutionella investerare som såg ett tillfälle att öka sina innehav i den snabbt växande foodservice‑sektorn. Entreprenörerna bakom Nordrest har under de senaste åren byggt upp en stark närvaro i Norden med ett brett sortiment av kosttjänster, catering och kökstjänster för både företag och offentliga institutioner. Den ökade andelen fritt handlade aktier förväntas göra aktien mer attraktiv för en bredare investerarbas och potentiellt minska kursvolatiliteten.

Samtidigt är det viktigt att notera att internmäklaren har följt alla regulatoriska krav och att transaktionen har registrerats i enlighet med gällande värdepapperslagstiftning. I samband med affären har Affärsvärlden (AFV) informerat sina läsare om att kommentarfunktionen på artikeln drivs av Ifrågasätt Media Sverige AB. Ifrågasätt ansvarar för moderering och publicering av kommentarer, medan AFV inte granskar innehållet i förväg och därmed inte omfattas av utgivaransvar för de inlägg som publiceras.

Detta innebär att läsarna kan diskutera och analysera transaktionen fritt, men de måste följa Ifrågasätts användarvillkor. För investerare och analytiker är den här försäljningen ett tecken på att företagsledningen är villig att anpassa sin ägarstruktur för att möta marknadens krav på likviditet och transparens, vilket kan bli en positiv signal för framtida kapitalanskaffningar och expansion av Nordrests verksamhet





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Pareto Securities Nordrest Internmäklad Försäljning Free Float Institutionella Investerare

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