Partidebatt mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Under seminariet diskuteras två viktiga frågor: äldreomsorg och migrationspolitik.

På lördagsförmiddagen samlades de fyra största partierna – Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna (M) och Vänsterpartiet (V) – för en debatt. Samtliga partier behandlats på djupet och gick bra till, men två huvudfrågor var välsignade: äldreomsorgen och migrationsfrågan.

Under debatten om äldreomsorgen högg Jimmie Åkesson (SD) mot Nooshi Dadgostar (V) med diverse argument kring personalbrist, låga löner och dåliga arbetsvillkor. V:s talesperson framhöll möjligheten att ge undersköterskor mycket högre löner, vilket skulle minska bristen och göra situationen bättre. Jimmie Åkesson beskrev detta som onormalt med siffror och löften, som inte var hållbara. När statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) synades, var det dags för efterföljande partidebatt.

Magdalena Andersson bröt in: ’Ulf Kristersson är fel när han säger att S röstade nej till skattesänkningar,’ medan Ulf Kristersson svarade: ’S har utnyttjat diverse skattehöjningar tidigare och skulle göra det igen, om ni får chansen. ’ Efter något längre samtal avbröts samtalet av mediasprogramledare, Jenny Strömstedt och Ann Tiberg, då stycken ut om ytterligare en fråga





