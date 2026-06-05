Partiledarna utsätts för sexuella frågor i SVT:s program Fördomsshowen

SVT:s program Fördomsshowen har fått kritik för att den behandlar partiledarna som objekt för sexuella frågor. Programledaren ställer frågor om partiledarnas sexvanor, inklusive om de har experimenterat med homosexuella aktiviteter. Kritiker har sagt att programmet är en form av sexuella trakasserier och att det är oacceptabelt att partiledarna behandlas som objekt för sexuella frågor.

I valrörelsen ska partiledarna inte bara diskutera politik. I SVT :s program Fördomsshowen ska de också svara på frågor om sina sexvanor. Om de råkar vara kvinnor, alltså.

SVT:s program Fördomsshowen har fått kritik för att den behandlar partiledarna som objekt för sexuella frågor. Programledaren ställer frågor om partiledarnas sexvanor, inklusive om de har experimenterat med homosexuella aktiviteter. En av de partiledare som har blivit utsatt för dessa frågor är Centerpartiets nytillträdda ledare Elisabeth, som har sagt att hon tycker att morgonsex är en bra start på dagen och att hon har haft samlag i en bil.

Andra partiledare som har blivit utsatta för dessa frågor är Magdalena Andersson och Ebba Busch, som har sagt att väljarna inte är intresserade av deras sexliv. Programledaren har också ställt frågor om partiledarnas sexvanor till Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson, som har sagt att de inte vill diskutera sina sexvanor i det offentliga rummet. Kritiker har sagt att programmet är en form av sexuella trakasserier och att det är oacceptabelt att partiledarna behandlas som objekt för sexuella frågor.

Det är dock inte klart om programmet har några konsekvenser för partiledarna eller om det kommer att påverka deras valkampanj.





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Partiledare Sexvanor Fördomsshowen SVT Kritik

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