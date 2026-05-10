Passagerare från kryssningsfartyget Hondius väntar på karantän

Då kryssningsfartyget Hondius anlöpte Teneriffa på söndagen efter en rundresa i Atlanten blev det snabbt känt att det fanns ett virusutbrott ombord. Tre personer har dött och åtta insjuknat efter att ha exponerats för viruset. Speciella charterplan väntar på flygplatsen för att flyga hem passagerarna till deras hemländer. De som är symptomfria kommer att flygas hem med särskild flygtransport.

Vid 06:30 på söndagen, svensk tid, anlände kryssningsfartyget Hondius till Teneriffa . Hittills har tre personer dött och åtta insjuknat efter virusutbrottet ombord. Spaniens hälsominister Mónica García har sagt att operationen 'fortskrider normalt' och att alla passagerare ombord på MS Hondius fortfarande är symptomfria.

Passagerarna kommer att delas in i grupper efter nationalitet och köras in till hamnen i små båtar, då fartyget inte tillåts att lägga till vid land. På flygplatsen väntar charterplan som kommer att flyga hem dem till deras hemländer. Dussintals intensivvårdsspecialister är i beredskap på Candelaria-sjukhuset på Teneriffa ifall någon från Hondius skulle bli allvarligt sjuk under transporten, skriver tidningen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, klassas samtliga passagerare som 'högriskkontakter' och landstigningen kommer ske under strikt övervakning





