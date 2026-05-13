Patrick Duffy berättar om den ökända scenen i 'Dallas' och comebacken

Patrick Duffy, känd för sin roll som Bobby Ewing i 'Dallas', berättar om hur den ökända scenen där Bobby kommer ut ur duschen och lever vidare blev till och de vilda reaktionerna. Duffy avslöjar också hur beslutet växte fram och varför det blev både kontroversiellt och ikoniskt.

Patrick Duffy berättar om hur den ökända scenen när Bobby kommer ut ur duschen blev till – och de vilda reaktionerna. Efter att ha varit död i ett år lär vara TV-historiens mest ökända berättargrepp.

Nu berättar Duffy om hur beslutet växte fram och varför det blev både kontroversiellt och ikoniskt. Jag visste exakt vad han ville prata om. Jag vände mig till min dåvarande fru och sa: ’De kommer att be mig komma tillbaka till serien’. Då sa hon: ’Du kan inte komma tillbaka om inte den senaste säsongen bara var en dröm’, berättar Duffy för Händelsevis var det precis vad TV-seriens producenter tänkt sig, utan Hagmans vetskap.

Han ville bara ha Duffy tillbaka då han vantrivdes med att göra serien. Vi blev fulla. Vi gick till en mexikansk restaurang i Malibu, och allt han behövde säga var: ’För helvete, kom tillbaka’. Jag sa: ’Okej’, och det var allt.

Seriens showrunner Leonard Katzman avslöjade så småningom för Duffy om planen att låta åttonde säsongen vara en dröm för att han skulle komma tillbaka. Ärligt talat hade jag gjort vad som helst. Han hade kunnat säga: ’Vi sätter renhorn på dig, spänner fast dig på fronten av en lastbil och säger att du blev skadad’. Det spelade ingen roll för mig – jag ville bara komma hem igen.

I scenen öppnar Bobbys flickvän Pam (Victoria Principal) öppnar badrumsdörren och Bobby står där levande och säger ’God morgon’. Twistens effekt blev enorm eftersom publiken plötsligt förstod att ett helt års handling hade raderats. Hemlighetsmakeriet var på hög nivå. Duffy berättar att scenen transporterades i en attachéväska till New York för att klippas in i sista stund.

Inte ens Principal visste vad som skulle visas då hon filmade scenen med en annan karaktär. När avsnittet sändes ringde hon direkt och ’skrek’ av chock. Duffy säger också att vissa fans kände sig lite lurade eftersom de investerat känslomässigt i en säsong som sedan suddades ut. Samtidigt återvände tittarna, och enligt honom själv räddade comebacken serien.

Han menar dessutom att ’Dallas’ fungerade bäst när fokus låg på familjen Ewing och deras interna maktspel





