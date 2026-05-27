Paul Christensson om skogsägandet: Äganderätten och viltskadorna största hoten

LRF:s vice ordförande Paul Christensson diskuterar skogsägandets utmaningar i Sverige, inklusive äganderätt, viltskador och den polariserade debatten om skogsbruk kontra miljö.

Skogsbruk ets betydelse för Sveriges ekonomi och landsbygd kan inte överskattas. I en intervju med Realtid på Gröna näringslivets hus i Stockholm diskuterar Paul Christensson, vice ordförande för LRF och ordförande för LRF Skogsägarna, skogsägandet i Sverige.

Han förklarar att ungefär hälften av den svenska skogsmarken ägs av enskilda familjeskogsägare, medan resten delas mellan staten och stora privata bolag som SCA, Holmen och Stora Enso. Denna ägarstruktur har varit stabil sedan 1800-talet tack vare lagstiftning som begränsar företagens möjligheter att köpa skogsfastigheter från privatpersoner. Skogen är fundamental för svensk ekonomi och fungerar som landsbygdens egen kapitalbas. Paul Christensson betonar att skogen möjliggör investeringar i andra delar av landsbygdsekonomin, särskilt inom jordbruket.

När skörden slår fel eller en lantbrukare behöver bygga nytt, används skogen som säkerhet för lån eller genom avverkningar för att frigöra kapital. De gröna näringarna omfattar nästan 400 000 företag, varav över 300 000 är renodlade skogsföretag. Skogsbruket och dess förädlingsled genererar enorma exportvärden och skapar stabila jobb på landsbygden. Trots sin ekonomiska tyngd befinner sig skogsnäringen i en långvarig konflikt med miljörörelsen och delar av det politiska etablissemanget.

Paul Christensson medger självkritiskt att skogsägarna varit för dåliga på att kommunicera skogens faktiska nytta. Debatten har blivit extremt polariserad och många tror att skogen alltid sett ut som den gör idag, men skogsbruk handlar om långa cykler. Motsättningen handlar ofta om bevarande kontra brukande. Från skogsnäringens sida framhålls det ekologiska och klimatiska värdet av en hög biologisk produktion.

Att ersätta fossila bränslen och plast med förnybara, gröna kolatomer från skogsråvara är en förutsättning för klimatomställningen. Christensson betonar att sund miljövård och hög produktion inte är varandras motsatser, utan förutsättningar för varandra, men att denna nyans ofta går förlorad i det offentliga samtalet. De största orosmolnen på skogsägarnas himmel handlar idag inte om virkespriser, utan om politik, myndighetsutövning och biologiska skador. För andra kvartalet 2026 pressas skogsföretagarna av regulatoriska osäkerheter och marknadsmässiga obalanser på virkesmarknaden.

Det som upptar mest tid på den näringspolitiska agendan är äganderätten. Christensson påpekar att om en enskild skogsägare sköter sin skog väl och lyckas skapa höga naturvärden, riskerar han i dag att beläggas med avverkningsförbud utan att få rimlig ekonomisk ersättning, vilket raderar ut alla sunda incitament. Det andra akuta tillväxthindret är viltskadorna. Stammar av älg och rådjur orsakar omfattande betesskador på ungskogar, vilket sänker både produktionstakten och kvaliteten på det framtida virket.

Christensson menar att staten, via länsstyrelserna och rådande viltförvaltning, har misslyckats med att ta sitt ansvar för att reglera stammarna till hållbara nivåer, vilket drabbar näringens lönsamhet direkt. När vi summerar samtalet i Gröna näringslivets hus återkommer Paul Christensson till en filosofisk men högst påtaglig aspekt av det svenska skogsbruket. Skogen är så djupt rotad i den svenska folksjälen, kulturen och ekonomin att det i grunden är helt naturligt att den väcker starka känslor.

Att debatten är hård och diskussionerna tuffa är därför något han tror att vi får vänja oss vid. Det visar att skogen är alldeles för viktig för att ignoreras. Men för att skogen ska kunna fortsätta vara Sveriges ekonomiska räddning krävs det, enligt Christensson, långsiktiga spelregler, respekt för äganderätten och en förståelse för att det är genom att bruka skogen som vi bäst bevarar alla dess värden.

Skogsägarna behöver tydliga och stabila regler för att kunna planera långsiktigt, och ersättning när inskränkningar görs i äganderätten. Samtidigt måste viltförvaltningen förbättras så att betesskadorna minskar. Skogen är en outtömlig resurs om den sköts rätt, och dess roll i omställningen till en biobaserad ekonomi blir allt viktigare. Genom att kombinera produktion och miljöhänsyn kan Sverige visa vägen för ett hållbart skogsbruk som gynnar både ekonomi och klimat





Skogsbruk Äganderätt LRF Miljödebatt Viltskador

