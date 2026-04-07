Paulos Abraham strålar i Hammarby: 'Jag har en ambition om att spela högre upp'

Efter ett imponerande hattrick i allsvenska premiären mot Mjällby IF, uttalar sig Hammarby-stjärnan Paulos Abraham om framtiden, landslagsdrömmar och trivseln i klubben.

Paulos Abraham har inlett säsongen på ett strålande sätt i Hammarby IF. Hans prestation i den allsvenska premiären, där han stod för ett hattrick mot regerande mästarna Mjällby, har väckt stor uppmärksamhet och spekulationer kring hans framtid. Under ett besök i TV4:s fotbollsmagasin Bollklubben fick Abraham svara på frågor om sin eventuella flytt från klubben och sina ambitioner för framtiden.

Mitt i all succé betonar Abraham vikten av att fokusera på varje match och att njuta av sin nuvarande tillvaro i Hammarby. Han framhåller att han trivs otroligt bra i klubben och att han aldrig tidigare upplevt en sådan positiv känsla i någon annan förening. Kontraktet med Hammarby sträcker sig fram till säsongen 2028, vilket ger spelaren en trygghet, samtidigt som hans prestationer öppnar dörren för större möjligheter.\Abraham uttrycker också sin stora dröm om att representera det svenska landslaget. Han ser det som den ultimata målsättningen och en enorm ära. Trots den imponerande starten på säsongen är han realistisk och vill inte förhasta sig i tankarna kring en eventuell VM-plats. Han understryker att han inte förväntar sig en plats i truppen, men samtidigt utesluter han inte möjligheten helt och hållet. Han poängterar att allt handlar om att prestera på planen, match efter match. Han är väl medveten om att en fortsatt god form kan öppna upp för intressanta scenarion, inklusive en potentiell plats i Graham Potters VM-trupp. Abraham konstaterar att förbundskaptenen tidigare har inkluderat allsvenska spelare i landslaget, vilket ger honom en viss hoppfullhet, samtidigt som han är noga med att betona att allt är beroende av hans fortsatta prestationer under säsongen. Han vill inte sätta press på sig själv utan fortsätta att njuta av fotbollen och utvecklas som spelare i Hammarby.\Vidare berättar Abraham om sin glädje över att spela i Hammarby och hur han uppskattar klubbens gemenskap och atmosfär. Han betonar att han är väldigt nöjd med sin nuvarande situation och fokuserar på att göra sitt bästa för laget. Samtidigt är han tydlig med sina ambitioner att spela på en högre nivå. Han säger att det är naturligt för alla spelare att vilja utvecklas och utmana sig själva. Han fokuserar på nuet, på att prestera i varje match och att utvecklas som spelare. Abraham är en spelare som uppenbarligen är medveten om att det är hårt arbete och kontinuerlig utveckling som krävs för att nå sina mål. Han kombinerar en ödmjuk inställning med en tydlig ambition. Denna kombination kan komma att gynna honom i framtiden, oavsett om det leder till en flytt från Hammarby eller en plats i landslaget. Hans fokus på att njuta av fotbollen och trivas i sin nuvarande miljö verkar vara en viktig faktor för hans framgång





