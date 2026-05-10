Paulos Abrahams hjärtvärmande gest till en ung beundrare

En berättelse om ödmjukhet och vänskap där fotbollsspelaren Paulos Abraham ger bort sin matchtröja till en tidigare granne och skapar glädje för livet.

Gamla Ullevi s gröna gräsmatta är ofta scenen för intensiva matcher och dramatiska vändningar, men ibland utspelar sig de mest betydelsefulla händelserna utanför själva spelet. Det var precis vad som hände när Paulos Abraham lämnade planen efter en match.

För den oinvigda betraktaren kanske det såg märkligt ut att en spelare gick av utan sin matchtröja, men bakom denna enkla handling fanns en historia fylld av empati och gemenskap. Det handlade inte om sportsliga prestationer eller taktiska analyser, utan om en genuin koppling mellan en idrottsman och en ung människa som ser upp till honom som en förebild.

Berättelsen tar sin början i en relation som sträcker sig långt bortom fotbollsplanens vita linjer, då den unge pojken en gång var Paulos Abrahams granne. När Abraham insåg att pojken och hans familj befann sig på läktaren under matchen, kände han ett starkt behov av att visa sin uppskattning och sprida glädje. Han sökte upp pojken, hälsade varmt och i ett ögonblick av spontan generositet gav han bort sin egen matchtröja.

För en professionell idrottare kan en tröja vara en arbetsklädsel, men för ett barn är det en symbol för drömmar, framgång och en direkt länk till en hjälte. Abraham reflekterade över detta med stor ödmjukhet och konstaterade att det för honom inte innebar någon större uppoffring, men att han tydligt kunde se i pojkens ögon hur enorm betydelse gesten hade för honom. Effekten av denna gåva stannade inte vid matchdagens slut.

Paulos Abraham har senare fått se bilder som rört honom djupt i hjärtat. Bilderna visar pojken när han stolt bär sin 'Abraham'-tröja i sin vardag, oavsett om han är på väg till skolan eller på väg till sina egna fotbollsträningar. Att veta att en ung kille känner sig stärkt och glad bara genom att bära hans namn är något som Abraham beskriver som hjärtvärmande.

Det är i dessa stunder som idrottens sanna kraft blir tydlig, där en enkel handling kan bygga ett självförtroende och skapa minnen för livet hos en ung beundrare som nu ser på sporten med nya ögon. Utöver den specifika gesten med tröjan finns det en djupare tacksamhet hos Abraham gentemot pojkens familj. Han berättar öppet om den kontakt han har behållit med dem sedan tiden då han lämnade Göteborg.

Han minns med värme hur familjen välkomnade honom och tog hand om honom under hans tid i staden, vilket skapade ett band av tillit och vänskap som överlevt både tidens gång och geografiska avstånd. Abraham betonar att han inte ser sig själv som någon speciell eller utvald person, utan snarare som en vanlig människa i en stor värld.

Denna grundläggande ödmjukhet gör att hans handlingar känns äkta och osminkade, och visar att storhet inte handlar om berömmelse utan om hur man behandlar andra. I ett lättsamt och skämtsamt tonläge nämner Abraham även Montader Madjed, där han med ett skratt kallar honom för en 'golare'. Det är en intern humor som visar på den mänskliga sidan av spelarna, långt ifrån de pressade intervjuerna och resultatkraven i toppfotbollen.

Det nämns också att Madjed inte kände till historien om den unga grannen när han uttalade sig, vilket lämnar utrymme för hoppet om att denna berättelse kan få även honom att mjukna i sin framtoning. Genom att lyfta fram kärleken, tacksamheten och de små men viktiga gesterna påminns vi om att det är mänskligheten bakom atleten som verkligen betyder något i det långa loppet, och att en enkel tröja kan betyda hela världen för någon annan





