Peg Parnevik: "Jag r"r singel sen ett tag bak"ck"

Peg Parnevik har varit i en relation med "Robinson"-profilen Sebastian De La Vega i tre ar men har gjort slut. Hon r"r singel sedan ett tag bak"ck och har sl"ppt l"ten "Tuff brud".

Det var f"r"naste gången hon upptr"ade i programmet - senast var det f"r"n 2019. - Det var f"r"n att jag var p"a turné. Man vill alltid k"ra allso"ng, det kan man f"r"nna varje ar, det r"r det b"sta som finns, s"jer Parnevik som nyligen sl"ppt l"ten "Tuff brud".var i en relation med "Robinson"-profilen Sebastian De La Vega, 39, i tre ar men i slutet av april berättade hon att de hade gjort slut .

- Jag r"r singel sen ett tag bak"ck och sen kom det ut i v"rnas. Men jag har varit singel ett tag. Det r"r bara att vi inte har berättat f"r"n vem. Parnevik berättar att de h"llt uppbrottet hemligt f"r"n att hon ville bearbeta känslorna med sina v"rner och familj.

- Vi r"r v"rner och allting r"r neuralt men det blev inte som jag hade t"ngt mig men jag r"r bra. Jag r"r ute p"a turné och nu ska jag k"ra allso"ngen. Jag har sl"ppt musik. Peg Parnevik letar inte efter en ny partner - nu r"r det en singel- och turn"esommar som g"ller.

- Jag har ingen sorts typ. Fr"ga mina v"rner, de r"r "all over the map.

" Parnevik s"jer att hennes producent försöker komma p"a vem som r"r hennes typ - men att det inte g"ller. AnnonsPeg Parnevik. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅ





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peg Parnevik Upptr\Ade I Programmet Turn\E Relation Med \Robinson\-Profilen Sebastian De Gjort Slut Singel Sedan Ett Tag Bak\Ck Sl\Ppt L\Ten \Tuff Brud\ Producerar Typ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

”Jag behöver inte gå in på detaljer”Samuel Pihlström var i Marocko för att tävla. Då utvecklades det hela till ett par mardrömdygn. – Det är klart att det är frustrerande, säger löparstjärnan.

Read more »

INSÄNDARE: Svaren från regionledningen bekräftar problemetSom medarbetare i Region Jämtland Härjedalen blir jag beklämd när jag läser regionledningens och hälso- och…

Read more »

Jag har blivit dumpad av min partner – hur går jag vidare?Frågespalt: Så kan man komma över ett krossat hjärta.

Read more »

Andersson tar på sig målet: 'Jag vet inte vad jag tänkte' - SverigeGÖTEBORG. Bella Andersson är nöjd med hur Sverige kom tillbaka i andra halvlek. Men missnöjd med hur det första baklängesmålet kom till. - Jag vet inte vad jag tänkte där, säger mittbacken till Fotbollskanalen.

Read more »