Pelés blåa tröja med nummer 10 från VM-finalen 1958 mot Sverige ska säljas på auktion i New York. Samtidigt ger Stockholmsbörsen ett starkt intryck med ökning på bred front, och i dansk politik bildas en ny regering med ambitiösa reformer om skatte- och socialpolitik. I Sverige diskuteras säkerhet inom äldreomsorgen och skolpolitikens framtid.

Den ikoniska blåa tröjan med nummer 10 på ryggen som Pelé använde i VM-finalen 1958 mot Sverige på Råsunda ska ut på auktion. Tröjan som den brasilianska fotbollsstjärnan använde i 5-2-segern mot Sverige ska gå under klubban på Sothebys i New York nästa månad och väntas gå för över 50 miljoner kronor, rapporterar The Guardian.

- Själva tröjan är i utmärkt skick för att vara nästan 70 år gammal, säger Brendan Hawkes på auktionshuset till tidningen. Stockholmsbörsen uppvisade en positiv utveckling på bred front, där OMXS-index steg med 1,5 procent vid stängning. Bland de mest framgångsrika företagen noterades Atlas Copco med en höjning på 5,3 procent. Halvledarbolaget Sivers Semiconductors upplevde däremot ett kraftigt nedgång på över 60 procent efter annonseringen om ett strategiskt samarbete med Global Foundries.

Under tiden noterades ett marginellt pris fall på Nordsjöolja (Brent), som kostade cirka 94 dollar per fat klockan 17:30. En politisk händelse i Sverige med förknippning till Sverigedemokraterna (SD) inträffade då en riksdagsledamot från partiet stängdes av efter att ha lämnat alla sina uppdrag. Partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson bekräftade detta för Expressen. I Danmark bildades en ny regering under socialdemokratiska Mette Frederiksen, som fick stöd från SF, Moderaterne och De radikale.

Trots de 82 mandat som de fyra partierna tillsammans har, uppnås inte en majoritet i folketinget, vilket lett till ett samarbete med Enhedslisten och Alternativet som stödpartier. Stödpartierna har redan framfört löften om rejäla reformer, inklusive att halvera matmomsen, göra tandhälsovård kostnadsfriad för alla och erbjuda gratis kollektivtrafik för personer upp till 22 år. Det väntas också en skattereform som ska gynna höginkomsttagare, medan de fattigaste pensionärerna ska få ekonomiska tillägg.

I ett annat cultivate ärende har Saab fått en order från amerikanska armén värda drygt 200 miljoner kronor för leverans av taktiska simuleringssystem. Ordern ingår i en amerikansk satsning och kan enligt bolaget utökas till ett totalt kontraktsvärde på cirka 555 miljoner kronor över en period av fem år. Systemen inkluderar lasersensorer som används för realistiska militära övningar med befintliga fordon och vapensystem. En allvarlig händelse med polisbrott inträffade i Orsa i mars i år.

En man i 30-årsåldern öppnade dörren och högg en polis i ansiktet med en kniv när polisen kallades till ett lägenhetsbråk. Mannen dömdes för våld och hot mot tjänsteman samt grovt olaga hot mot en kvinna. Tingsrätten bedömde att det fanns en konkret och inte obetydlig risk att polisen, som blev lindrigt skadad, kunde ha avlidit på grund av knivhugget.

Sverigedemokraterna presenterade ytterligare förslag för att minska risken för övergrepp inom äldreomsorgen, inklusive frivillig kameraövervakning och möjligheten att personal vid intim omsorg ska kunna väljas efter kön. Jessica Stegrud (SD) betonade att det i dag är möjligt att anställa vårdbiträden utan erfarenhet, utbildning eller språkkunskaper, vilket gör att trygghet för äldre är ett akut problem. I valpolitiskt sammanhang presenterade Liberalerna sitt valmanifest med fokus på skolan.

Partiet vill bland annat införa max 20 elever per klassrum, fler speciallärare, hjälpklasser och spetsklasser. Ytterligare förslag omfattar höjda lärarlöner, byggnation av vackra skolor och en generell höjning av läraryrkets.status. Slutligen utnämnde USA:s president Donald Trump Bill Pulte, som är chef för Federal Housing Finance Agency, till tillförordnad chef för USA:s nationella underrättelsetjänst efter Tulsi Gabbards avgång.

Trump beskrev Pulte som har djup erfarenhet av att hantera känsliga frågor rörande marknadernas säkerhet och sundhet i ett inlägg på sin plattform Truth Social





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