Pelle LarssonSoonNeedsNewNBAContractForMiami HeatAmongMulti-MillionDollarSalaries, plansforelängning and better himself next year in NBA

The NBA star has done well in his second season but desires a new contract worth millions of dollars for Miami Heat in the next season, while aiming to improve himself even more.

Pelle Larsson gjorde succé under sina andra säsong i NBA . Nu hägrar ett nytt mångmiljonkontrakt – och en saftig löneökning – i Miami Heat . Pelle Larsson har ett år kvar på sitt rookiekontrakt som är värt totalt runt 50 miljoner kronor över tre år.

Det är helt andra summor som nämns i spekulationerna inför Larssons förmodade förlängning med Miami Heat, som väntas mångdubbla svenskens lön. – Jag tänker att jag har gjort mig förtjänt av det snacket. Jag har mött spelare med större kontrakt och gjort bättre ifrån mig än vad de har. Och ja, man känner ju ändå att man har gjort bra ifrån sig och varit relativt billig arbetskraft hittills om man jämför med mina lagkamrater, säger den blågula basketstjärnan.

Larsson har den senaste veckan varit hemma i Sverige och på tisdagen betade han av intervjuer på löpande band på en krog i centrala Stockholm. Det är många andra bitar som ska falla på plats innan diskussionen kommer till mig. Ska de göra några större förändringar i laget så gör de det först, eftersom jag redan är där. De kan också vänta till säsongen är över – jag har ju ett år kvar, säger Larsson till TT.

Jag skulle nog säga det. Bara för att ha det bakom sig och inte behöva tänka på det längre. Det är klart – jag kanske gör ännu bättre ifrån mig nästa år och då vill jag ju ha förlängningen då... Men helst skulle jag nog bara ha det slutsnackat.

Pelle Larsson har under åren i Miami profilerat sig som en hårt jobbande spelare, urstark i defensiven. Den senaste säsongen var han i startfemman i 54 matcher och tog dessutom mer ansvar offensivt, sköt som mest 28 poäng i en match och snittade 11,4 över hela säsongen. Samtidigt vet han att det finns saker att förbättra. Inte minst trepoängsskyttet, där Larssons statistik med 32,3 procent lyckade skott inte är så mycket att skryta med.

Motståndarna har bättre koll på mig nu och vill stoppa mina ”drives” först och främst. Då blir det viktigt för mig att förbättra skyttet, för att straffa dem oavsett hur de spelar mot mig





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Basketball Contract Miami Heat Pelle Larsson Multimilliondollar Salaries

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebba Busch in trouble with energy policies and EU-critical mediaEbba Busch, a member of the Swedish Conservative Party, faces backlash for her plans to restrict export of energy to neighboring countries, aiming to lower electricity prices and reduce price differences between southern and northern Sweden. However, the strategy could harm the European energy market and interfere with the global mission to make renewable energy a reliable source of electricity.

Read more »

NBA-stjärna Brandon Clarke död efter hjärtanöddning i Los Angeles, månad efter häktning i ArkansasNBA-stjärnan Brandon Clarke, som spelat sju säsonger för Memphis Grizzlies, föll till sjuka efter hjärtanöddning vid en plats i Los Angeles. Detta inträffade bara en månad efter att han greps i Arkansas misstänkt för narkotikainnehav, fortkörning och narkotikahandel. Brandon Clarke var en enastående lagkamrat och en ännu bättre person som hade en stor inverkan på Memphis-samhället.

Read more »

Jason Collins, former NBA player, dies at 34Jason Collins, an 13-season NBA player, passed away suddenly at the age of 34. His family issued a statement, expressing their gratitude for the support they received during his battle with an aggressive brain tumor. Jason was known for breaking barriers, coming out as openly gay while playing for the Washington Wizards, and always trying to make a positive impact on those around him.

Read more »

NBA-spelare Jason Collins' hjärntumör avslöjatNärmare två år efter att tidigare NBA-stjärnan, Jason Collins, vann hearts och ögon genom att bli den första spelaren i NBA att bära sitt kön, har sjukdomen nyligen upptäckts. Han beskriver sin hjärntumör som ett monster med tentakler som sträckte sig över undersidan av hjärnan och var lika bred som en baseboll.

Read more »