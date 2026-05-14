Pendeltågstopp i tunnel påverkar cupfinal

Ett pendeltåg har fastnat i en tunnel, i norrgående riktning mot Märsta. Pendeltågstoppet påverkar såväl pendeltågstrafiken som tunnelbanan och tvärbanan, i och med svenska cupen-finalen i fotboll mellan Hammarby och Mjällby som spelas i Solna i eftermiddag.

Ett pendeltåg har fastnat i en tunnel, i norrgående riktning mot Märsta. – Vi har ett pendeltåg som körde upp en växel. Det fastnade i en tunnel och stod stilla där ett tag, innan man tog ett beslut om att evakuera tåget via en evakueringstunnel, säger Sophie Gunnarsson, presstalesperson på SL.

Pendeltågstoppet påverkar såväl pendeltågstrafiken som tunnelbanan och tvärbanan, i och med svenska cupen-finalen i fotboll mellan Hammarby och Mjällby som spelas i Solna i eftermiddag. – Det är ganska stora volymer av människor som rör sig i kollektivtrafiken just nu, säger Sophie Gunnarsson. Med en dryg timme kvar till avspark meddelade svenska fotbollförbundet att cupfinalen tvingas skjutas upp en halvtimme, med anledning av stoppet i pendeltågstrafiken. Ny tid blir därför 15.30





