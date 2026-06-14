Pendlingskaos i New Jersey under fotbolls-VM

Tusentals pendlare stängs ute från tågen när matchbesökare prioriteras, vilket leder till extrema kostnader och tidsförluster för lokalbefolkningen.

För hundratusentals invånare i New Jersey är den dagliga resan till jobbet i New York en välbekant rutin, men under fotbolls-VM har denna rutin förvandlats till en logistisk mardröm.

Scenen vid stationerna är präglad av stress och frustration. När rulltrapporna stannar och tågen mot New Jersey lämnar plattformarna i ett rasande tempo, skapas proppar av människor där varje sekund räknas. Inuti vagnarna är situationen ofta bedrövlig; trängseln är total och i vissa fall fungerar inte ens luftkonditioneringen, vilket förvandlar pendlingsresan till en kvav och svettig upplevelse.

Konduktörerna försöker med ett stelt leende och optimistiska kommentarer att lugna passagerarna genom att påpeka att resan snart är över eller att luften blir friskare utanför tunneln, men för de drabbade är detta små tröster i en i övrigt utmattande situation. Den stora knutpunkten Secaucus junction har blivit centrum för kaoset.

Här möts pendlarna av personal i reflexvästar som delar ut informationsblad med ett budskap som känns som ett slag i ansiktet på de lokala arbetarna: under timmarna kring matcherna på Metlife Stadium, som nu bär namnet New York New Jersey Stadium, är tågen reserverade för matchbesökare. Om man inte innehar en giltig matchbiljett är man helt enkelt inte välkommen på tågen.

Pendlarna, som redan är vana vid förseningar och trängsel, finner sig nu helt utestängda från den infrastruktur de är beroende av för sitt levebröd. Denna exkludering tvingar fram kostsamma och tidskrävande alternativ. För de som faktiskt har råd med matchbiljetter är priset för kollektivtrafiken kraftigt upphöjt, från en normal summa till över nio hundra kronor för en enkel resa. Men för den vanliga arbetaren, som tandhygienisten Catherine Sandoval från Brooklyn, är detta alternativ inte ens aktuellt.

Hon har tvingats återgå till bilen, vilket inte bara innebär en enorm stress i form av trafikstockningar utan också en dramatisk ökning av de dagliga utgifterna. Resekostnaderna har skjutit i höjden från knappt tre hundra kronor till hela sexhundrafemtio kronor per dag på grund av vägtullar, broavgifter och dyra parkeringsplatser. Catherine beskriver hur sökandet efter parkering i sig tar minst tjugo minuter varje morgon, vilket ytterligare äter upp hennes tid.

Hon uttrycker en djup skepticism kring tågbolagets förmåga att hantera trycket från de internationella fansen och fruktar att den extrema trängseln kan leda till medicinska nödsituationer. För henne är det svårt att se värdet i att vara värd för ett världsmästerskap när landets grundläggande infrastruktur är i ett sådant förfall att de egna medborgarna prioriteras bort. Ännu värre är situationen för personer som Peter, en anställd inom flygbranschen, vars pendlingsresa har fördubblats i tid.

Från att ha spenderat två timmar på vägen till jobbet tvingas han nu räkna med minst fyra timmar under VM-perioden. När tågen är helt stängda för icke-besökare återstår endast Uber, där priserna stiger lavinartat på grund av den enorma efterfrågan från fotbollsfans. Peter berättar förtvivlat om resor som kostat närmare tusen kronor för en enkel resa, något som gör livet ekonomiskt och psykiskt påfrestande. Trots detta finns det röster som ser positivt på händelsen.

VVS-montören John Nooney menar att de ekonomiska vinsterna för staten överväger de tillfälliga besvären och att det är en stor ära för regionen att stå som värd. På samma sätt ser Valerie Bruno det som en fantastisk möjlighet att uppleva ett världsevenemang på hemmaplan. Hon betonar dock att turen med pandemins arv, det vill säga möjligheten att jobba hemifrån, är det som räddar henne från det värsta kaoset.

För Valerie överväger glädjen över sporten besväret med trafiken, men för den stora massan av pendlare som inte kan utföra sitt arbete digitalt är VM snarare en börda än en fest.





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Fotbolls-VM New Jersey Kollektivtrafik Infrastruktur Pendling

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