Pengar från staten efter polisövergrepp - Justitiekanslern kritiskt till dokumentation

En man i ett kriminellt nätverk får ersättning efter 170 poliskontroller. Justitiekanslern kritiskt till polisens dokumentation vid 70 fall och menar att grundlagen brutits.

En man som är kopplad till ett kriminellt nätverk i Stockholm har fått en economic compensation från staten efter att ha anmält polisen till justitiekanslern.

Mannen menade att han hade stoppats av polisen enbart på grund av att de kände igen honom, vilket ledde till 170 kontrolländamål under en period av sju år. Enligt rapporter från Nyhetsbyrån Siren omfattade{hälften av dessa fallen kroppsvisitationer eller husrannsakningar i fordon. Polisen försvarade sina åtgärder genom att påpeka att mannen var en del av ett kriminellt nätverk med omfattande våldskapital och nyligen misstänkt för dopningsbrott. Justitiekanslern (JK) har dock inte stött polisen i alla avseenden.

JK har funnit att polisen brutit mot grundlagens Europakonventionen vid 70 tillfällen, eftersom det inte fanns någon rättslig grund för vissa av kontrollerna. I sin bedömning påpekar justitiekanslern att dokumentationen för ingripandena var så ofullständig att det var omöjligt att ut läsa vilka beslut som låg till grund för de tvångsåtgärderna som genomfördes. Polisen får därmed hård kritik för sin bristande dokumentation från övervakningsmyndigheten.

Hela fallet väcker frågor om polisens arbetsmetoder och rättssäkerheten när det gäller personer som är kopplade till kriminella nätverk. Å ena sidan har polisen behov av att effektivt bekämpa kriminalitet, speciellt när det rör våldsbehov och dopningsrelaterade brott. Å andra sidan måste insatser ske inom ramen för lagen och med korrekt dokumentation för att skydda grundläggande rättigheter. Justitiekanslerns utlåtande understryker vikten av att polis åtgärder är proportionerliga och väl underbyggda, även när personer är misstänkta för allvarliga brott.

Målet är att balansera effektivitet med rättssäkerhet, vilket inte alltid är enkelt i praktiken. Denna dom kan lägga till extra påfrestningar på polisens arbete men är nödvändig för att upprätthålla följeslagarnas förtroende för rättssystemet





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