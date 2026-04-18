Pensionssystemet i riskzonen – behov av långsiktighet istället för politiska strider

Många i slutet av arbetslivet kämpar med ohälsa och diskriminering, vilket tvingar dem till förtidspension och lägre pensioner. Saco betonar vikten av en saklig diskussion om arbetsliv, socialförsäkringar och pensioner för att undvika en polariserad valrörelsestrid som kan underminera pensionssystemets principer. Organisationen varnar för LO:s förslag som beskrivs som kostsamma och riskerar att förskjuta fokus från nödvändiga förbättringar.

Socialförsäkringssystemet uppvisar brister och allt för många personer i den senare delen av arbetslivet upplever att hälsan inte längre räcker till. Orsakerna är ofta en ohållbar arbetssituation och en påfrestande arbetsmiljö. Detta, i kombination med en diskriminering baserad på ålder som leder till att individer sorteras bort, tvingar otaliga personer till en förtidspension. Konsekvenserna är tydliga och smärtsamma: lägre livsvariga pensioner, mänskligt lidande och betydande förluster för samhälle t i stort. I dessa frågor delar vi gemensamma utgångspunkter och ett gemensamt ansvar. Därför välkomnar vi en saklig och konstruktiv diskussion om hur arbetslivet, socialförsäkringar na och pensionssystemet i sin helhet kan förbättras.

Det är viktigt att understryka att Saco inte har för avsikt att tysta någon debatt. Tvärtom uppmuntrar vi till öppen dialog. Dock menar vi att pensionssystemets grundläggande principer lämpar sig illa för att bli en av valrörelsens mest kontroversiella frågor. Risken är överhängande att en sådan debatt blir polariserad, ställer olika grupper mot varandra och därmed underminerar den breda samsyn som pensionssystemet traditionellt bygger på. Pensionssystemets grundläggande principer är helt enkelt alltför viktiga för att reduceras till politiska stridsfrågor under en valrörelse. Det är ett område där behovet av långsiktighet är särskilt stort. Pensioner bör hanteras med brett samhälleligt ansvarstagande, inte med kortsiktig politisk opportunism.

Erfarenheterna från tidigare valrörelser är nedslående. Då såg vi hur partierna försökte övertrumfa varandra med förslag som spretade åt alla håll, utan någon större känsla för att värna om systemets grundläggande principer. De förslag som LO nu lyfter fram är betydligt mer långtgående än vad som diskuterades under tidigare val. LO:s förslag beskrivs som kostsamma och riskerar att flytta fokus från de nödvändiga förbättringar som krävs för att återställa livsinkomstprincipen – den princip som betonar att det ska finnas ett tydligt samband mellan de avgifter som en person betalar in under arbetslivet och nivån på dennes pension. LO:s idé om att införa en helt ny, arbetsbaserad princip för hur pension ska intjänas skulle innebära en grundläggande förändring av systemet. Dessutom skulle förslaget att pausa genomförandet av riktåldersreformen innebära att viktiga delar av de reformer som redan överenskommits för att möta den demografiska utvecklingen skulle rullas tillbaka. Riskerna med en sådan väg är, minst sagt, betydande.

Vi måste gemensamt fortsätta att arbeta för en arbetsmiljö och arbetsvillkor som gör det mer rättvist fördelat att kunna fortsätta arbeta högre upp i åldrarna. Samtidigt är det avgörande att det finns goda socialförsäkringar för dem som av olika anledningar inte har möjlighet att fortsätta arbeta. Vi behöver en politik som värnar om livsinkomstprincipen och en hållbar pensionslösning för alla, snarare än att låta pensionsfrågan bli en källa till politisk splittring under en valrörelse. Det handlar om att skapa ett system som är tryggt och rättvist, både för individen och för samhället som helhet, genom att värna om dess grundläggande principer och se till att de reformer som genomförs är långsiktigt hållbara och anpassade till en föränderlig demografisk verklighet





