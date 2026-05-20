Pentagon reduces U.S. troop numbers in Europe; Louisiana Representative Thomas Massie loses primary in Kentucky; 300 Venezuelan prisoners will be released; Israel attacks and losses in Lebanon, threat from Israel to Iran-allied group, loss of Israeli soldier; US plans to reduce troops available to NATO in case of future crises.

The Pentagon has announced a reduction in the number of American troops in Europe, from four to three, following a broader reorganization. Tom Massie, a Republican representative from Louisiana, has lost his primary election in his Kentucky district. The release of 300 prisoners in Venezuela is planned, and there have been attacks and casualties in Israel's conflict with Lebanon. The Israeli military shot down incoming drones from an Iranian-allied group, resulting in the death of an Israeli soldier, as well as threats against that group and Israel.

Antalet amerikanska brigader i Europa har reducerats från fyra till tre, uppger försvarshögkvarteret Pentagon på tisdagen. Det innebär en återgång till samma antal brigader som 2021, skriver Pentagon i ett uttalande.

Beskedet kommer bara dagar efter att USA stoppat 4 000 soldater på väg till Polen, som en del av en bredare omorganisation. Thomas Massie, republikansk ledamot i representanthuset, förlorar sitt primärval i hemdistriktet i Kentucky. Förlusten kommer efter en massiv kampanj från president Trump som kallat Massie för ’en luffare’ och ’den värsta republikanen i historien’. Massie har upprepade gånger brutit med presidenten.

Bland annat samarbetade han med Demokraterna för att offentliggöra dokumenten om Jeffrey Epstein. 300 personer som sitter fängslade i Venezuela kommer att släppas fria i veckan, uppger talmannen i parlamentet, Jorge Rodríguez. Bland fångarna som nu ska försättas på fri fot finns personer som varit ’inblandade i bevisade brott’ men även de som är ’minderåriga, över 70år eller lider av en sjukdom’, fortsätter Rodríguez. Många döda i nya israeliska attacker i Libanon.

Minst 19 personer har dödats i israeliska flygattacker i södra Libanon, uppger det libanesiska hälsodepartementet. Parallellt uppger Iranstödda Hizbollah i ett uttalande att man drabbats samman med israeliska styrkor som försöker avancerade mot Haddatha. Enligt uttalandet ska en israelisk stridsvagn ha förstörts. Den israeliska militären meddelar i sin tur att inkommande drönare från Hizbollah skjutits ned över norra Israel.

En israelisk soldat har även dödats på tisdagen, enligt militären, vilket innebär att totalt 21 soldater mist livet sedan insatserna i Libanon trappades upp den 2 mars. Donald Trump och hans administration planerar att minska antalet soldater som kan göras tillgängliga för Nato vid eventuella framtida kriser. Enligt källor till nyhetsbyrån Reuters planerar man att kommunicera detta till övriga Natomedlemmar på ett möte i Bryssel på fredag.





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pentagon U.S. Troops Europe Republican Democratic Jeremiah Epstein Venezuela Iran Lebanon Israel Military

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA:s försvarshögkvarter Pentagon startar en intern utredning av USAs attacker mot misstänkta knarkbåtarUtredningen kommer att avgöra om USA:s attacker mot misstänkta knarkbåtar i Karibiska- och Stilla havet har följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska vara lagliga.

Read more »

USA:s försvarshögkvarter Pentagon startar en intern utredning av attackerna mot misstänkta knarkbåtarUSA:s försvarshögkvarter Pentagon startar en intern utredning av de attacker som USA utfört mot misstänkta knarkbåtar i Karibiska- och Stilla havet. Enligt Bloomberg ska utredningen fastslå om attackerna följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska vara lagliga.

Read more »

Breaking News: Israeli Airstrikes in Southern Lebanon and Escalation of TensionsMinst 19 persons deaths in Israeli airstrikes in Southern Lebanon, Iran-backed Hizbollah alleges encounter with Israeli forces advancing towards Haddatha. An Israeli tank reported destroyed. Israeli forces shoot down incoming drones from Hezbollah over northern Israel. US sanctions against Skywave tanker for oil smuggling from Iran. Progress in US-Iran talks, US president temporarily backs off Iran strike, and more.

Read more »

Thomas Massie, Republican Leader, Loses Primary Election in KentuckyPresident Trump launched a massive campaign against Massie, calling him 'a disgrace' and 'the worst Republican in history,' as Massie often opposed the president. The Pentagon reduced the number of US brigades in Europe from four to three, marking a return to the same number as in 2021. The Venezuelan parliament speaker Jorge Rodríguez announced the release of 300 inmates, including minors, the elderly, and those with medical conditions, described as having been 'involved in proven crimes' but also including 'victims of harassment and hate crimes.' Israeli airstrikes in southern Lebanon resulted in at least 19 deaths; the Israeli military shot down incoming drones from Iran-backed Hezbollah, while Iran reported an Israeli tank was destroyed. A US soldier also died in Israeli attacks.

Read more »