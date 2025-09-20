Pentagon stramar åt pressregler, våldsbrott i Norrköping och sportnyheter

Pentagon inför striktare regler för journalister, grovt våldsbrott i Norrköping, flygstörningar och sportresultat. En sammanfattning av veckans viktigaste händelser.

Det amerikanska försvarsdepartementet, Pentagon , skärper sina regler för journalister. Enligt nya direktiv måste journalister som bevakar Pentagon underkasta sig en striktare kontroll och godkännande process innan information får publiceras. Detta innebär att all information, även icke-hemlig sådan, måste godkännas av myndigheten innan den når allmänheten.

Försvarsminister Pete Hegseth har tydligt uttryckt att pressen inte styr Pentagon, utan att det är folket som gör det, och att journalister måste följa reglerna eller lämna byggnaden. Dessa nya regler har mötts av kritik från media, där bland annat New York Times kallar dem för ett steg i en oroväckande trend att minska insynen i militärens aktiviteter. Denna förändring markerar en betydande förändring i hur Pentagon interagerar med pressen, vilket kan begränsa tillgången till information och påverka allmänhetens förmåga att hålla militären ansvarig.\Samtidigt pågår en omfattande polisutredning i stadsdelen Ektorp i Norrköping efter att polisen larmades till platsen på grund av höga smällar. En person har hittats med allvarliga skador och rubriceringen är misstänkt grovt våldsbrott. Polisen har säkrat platsen och genomfört en stor avspärrning för att samla information och söka efter gärningspersonen. Trots att flera personer har kontrollerats i samband med händelsen har ingen frihetsberövats eller identifierats som misstänkt. Händelsen visar på allvarliga säkerhetsutmaningar och behovet av snabba och effektiva åtgärder för att säkerställa tryggheten i lokalsamhället. Polisens utredning pågår och kommer att försöka klargöra omständigheterna kring våldet.\Andra nyheter inkluderar störningar på Bryssels flygplats, där hälften av söndagens flygavgångar ställdes in på grund av en cyberattack som påverkat flera europeiska flygplatser. Inom sportens värld fick vi en spännande Premier League-match mellan Brighton och Tottenham, som slutade 2–2. Yasin Ayari gjorde ett mål för Brighton, medan Lucas Bergvall spelade för Tottenham. En ambulanssjukvårdare avled efter en attack i Harmånger, vilket utreds som mord. Det pågår också en diskussion om en avsnitt av South Park som parodierade högeraktivisten Charlie Kirk, vilket stoppades efter hans död men nu förespråkas för att sändas igen. Dessutom välkomnas Ryssland och Belarus som neutrala deltagare i OS i Milano-Cortina. Slutligen visar bokningar till USA en nedgång från europeiska länder, och ett SAS-plan nödlandade i Budapest på grund av ett akut sjukdomsfall. Detta visar en blandning av internationella händelser och lokala incidenter som påverkar både säkerhet och resa





