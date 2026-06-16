Per Narvinger utsedd till ny vd för Ericsson efter Börje Ekholms avgång

Ericssons styrelse har utsett Per Narvinger till ny vd och koncernchef. Börje Ekholm avgår den 30 september 2026 och kommer att bli senior rådgivare. Styrelseordförande Jan Carlson beskriver successionen som väl förberedd och en del av företagets ledarskapsstyrning.

Telekom leverantören Ericsson s styrelse har utsett Per Narvinger till ny vd och koncernchef efter Börje Ekholm som avgår. Narvinger är för tillfället vice vd och chef för affärsområdet Networks och har varit anställd hos Ericsson sedan 1997.

Börje Ekholm kommer att lämna sin befattning den 30 september 2026 och kommer att fortsätta som senior rådgivare till den nya vd:n fram till den 15 juni 2027. Han kommer också att avgå från styrelsen den 1 oktober 2026. Styrelseordförande Jan Carlson understryper att successionen genomfördes efter en väl förberedd process som en del av företagets pågående arbete med ledarskaps- och verksamhetsstyrning. Detta innebär en planerad överlämnande av ledningsansvaret inom det svenska telekomjätten.

Per Narvingers långa erfarenhet inom företaget och hans nuvarande roll som ansvarig för nätverksdivisionen gör honom till en central figur i Ericssons fortsatta strategi





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