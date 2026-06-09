Pernilla Månsson Colts längre intervju med kungaparet

SVT-profilen Pernilla Månsson Colt berättar om sin längre intervju med kungaparet. De firar snart guldbröllop och Pernilla Månsson Colt intervjuade dem på Solliden på Öland i maj.

SVT-profilen Pernilla Månsson Colt berättar om sin längre intervju med kungaparet. De firar snart guldbröllop och Pernilla Månsson Colt intervjuade dem på Solliden på Öland i maj.

Hon säger att hon var lite rädd innan att det kanske skulle bli svårare än vad det sedan blev, men att kungaparet var på bra humör under intervjun. De pratade om varandra på ett fint och varmt sätt och delade med sig av anekdoter. Pernilla Månsson Colt tyckte att det var roligt att höra från kungen hur det var när han tog med sig blivande drottning Silvia till en privat middag för att testa henne.

Kungaparet pratade också om vad de ser hos varandra, 'starka sidor och kanske utmaningar'





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Pernilla Månsson Colt Kungaparet Guldbröllop Solliden Öland

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