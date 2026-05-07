Pernilla Wahlgren och Christian Bauer i intensivt äktenskapsprat efter kritiska kommentarer

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer hamnar i en intensiv diskussion om deras äktenskap efter att Pernilla kritiserats för sina kommentarer. Under en middag hos Bianca Ingrosso blir det tydligt att paret behöver arbeta på sin kommunikation och förståelse för varandra.

Kvällen tar en oväntad vändning när Pernilla Wahlgren och Christian Bauer hamnar i ett intensivt samtal om deras äktenskap . Under middagen hos Bianca Ingrosso blir stämningen spänd när Pernilla kritiseras av både Bianca och Christian för att vara för ytlig och för att hon ofta gör sårande kommentarer.

Christian Bauer berättar om en specifik händelse där han tog av sig skjortan i badrummet efter att ha tränat sex dagar i veckan i tre veckor. Han blev djupt sårad när Pernilla kommenterade hans kropp med orden: 'Jag tycker det är orimligt att någon kan träna så mycket som du gör och ändå ha mage.

' Pernilla försöker förklara sig och skrattar nervöst, men Bianca Ingrosso blir förbryllad och frågar: 'Vad har du för självinsikt? Det enda du har gjort är att gå till personangrepp. När du trycker ner Christian så tycker du att han är lättkränkt.

' Pernilla Wahlgren medger senare i avsnittet att hon kanske behöver tänka mer på hur hon uttrycker sig och hur hennes ord påverkar andra. Hon och Christian Bauer gifte sig i december 2023 och deras relation står nu i fokus när de försöker navigera i dessa känslomässiga utmaningar. Under middagen blir det tydligt att det finns djupare känslor och osäkerheter som behöver bearbetas mellan paret. Bianca Ingrosso agerar som en slags medlare och försöker få dem att förstå varandras perspektiv.

'Jag är helt chockad att han sitter kvar. Han har tagit så mycket under det här samtalet. Hur kan du vara så glad Christian, jag fattar inte?

' säger Bianca och visar sin oro för parets dynamik. Det blir en öppen och ibland tuff diskussion där både Pernilla och Christian får chansen att uttrycka sina känslor och tankar. Slutligen reflekterar Pernilla över hur viktigt det är att vara medveten om hur man kommunicerar i ett förhållande och hur ord kan skada även om de inte avses så. Christian, å andra sidan, visar en stor förmåga att ta till sig kritik och att försöka förstå sin partners perspektiv.

Deras äktenskap testas, men de verkar bestämda att arbeta på att förbättra sin kommunikation och stödja varandra





