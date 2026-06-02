Pernille Harder osäker inför Danmark-Sverige - Fler skador i båda lagen

Danska stjärnan Pernille Harder riskerar att missa VM-kvalmatchen mot Sverige på grund av en muskelskada. Samtidigt har svenska landslaget flera spelarförändringar med Tove Enblom som lämnar och Moa Edrud som kallas in. Sveriges världsrankning har också fallit till åttonde plats efter poängtappar i kvalet.

Den danska fotbollsstjärnan Pernille Harder är osäker inför fredagens VM-kvalmatch mot Sverige på grund av en muskelskada. Harder, som är 33 år gammal och Danmark s lagkapten samt anfallare, har startat alla fyra matcherna i kvalet och gjort två mål.

Trots att skadan inte är allvarlig, vill man inte riskera en försämring som skulle kunna leda till en längre frånvaro. Dessutom kommer även andra nyckelspelare som Janni Thomsen och Stine Sandbech att saknas i matchen. Svenska landslaget har upplevt flera spelarförändringar inför de kommande kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Målvakten Tove Enblom lämnar samlingen efter att ha skadat sig under helgens match.

Hon ersätts av Moa Edrud från FC Rosengård, som får sin första landslagscallup. Dessutom har landslaget valt att förstärka truppen med anfallaren Rebecka Blomqvist för att optimera belastningen för spelare som Felicia Schröder. Även Elma Junttila Nelhage, som har varierat i speltid på grund av tidigare skador, kan inte delta i denna samling och ersätts av Anna Anvegård från BK Häcken. Sveriges rankning på världslistan har påverkats negativt av de senaste VM-kvalmatcherna.

Efter poängtapparna mot Serbien (0-0) och Danmark (1-2) har Sverige fallit från femte till åttonde plats, medan Japan flyttat upp på femte plats. Detta är den sämsta placeringen för Sverige sedan mars 2019. Landslaget möter Danmark den 5 juni och Italien den 9 juni i de avgörande kvalmatcherna. Båda lagen har重要な spelare som saknas, vilket kan påverka utfallerna i dessa matcher





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