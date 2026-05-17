Perseus Karlström vinner halvmaraton i Portugal och Tove Alexandersson tar banrekord i Golden Trail World Series

Perseus Karlström, en svensk löpare, vann en halvmaraton i Portugal och Tove Alexandersson, en annan svensk löpare, slog till med ett banrekord i Golden Trail World Series. Karlström var känslosam efter segern och Alexandersson var glad efter segern.

För en vecka sedan blev det en tiondeplats för svensken, men under lördagen slog han till med en seger i portugisiska Rio Maiors halvmarathon i gång.

Perseus Karlström grävde djupt i energitanken och spurtade förbi japanen Hayato Katsuki inför slutvarvet. Katsuki fick sedan, i ett desperat försök att haka på, ett tidstillägg efter en oschyssthet. En otrolig och en känslosam seger. Jag är så stolt och lycklig över att min kropp börjar svara igen och förhoppningsvis är jag förbi den dåliga delen av säsongen och nu blir det bara bättre, sa Karlström efter segern.

Under söndagen drog Golden Trail World Series 2026 igång i Zegama-Aizkorri, i den baskiska delen av Spanien. Då var det ord och inga visor när svenska stjärnan Tove Alexandersson plockade hem segern – och slog till med ett nytyt banrekord när hon sprang in på 4.08,10. Ett leende syns på hennes läppar när hon har mindre än 200 meter kvar. Hon krossar rekordet totalt, säger kommentatorn i HBO:s sändning.

