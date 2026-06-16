Person avlidit i villabrand i Svenljunga

En person har avlidit i en villabrand i Svenljunga. Polisen utreder branden och har ännu inte kunnat identifiera den omkomna personen. Ett ryskt stridsfartyg har avfyrat varningsskott mot en yacht i vattnet mellan Isle of White och Normandie. Incidenten skedde strax innan lunch på tisdagen.

Efter en villabrand i Svenljunga har en person avlidit, meddelar polisen. Enligt polisen ska branden ha börjat på en altan i anslutning till villan. Man har än så länge inte lyckats identifiera den omkomna personen.

Polisen kommer att utreda branden. Besättningen på ett ryskt stridsfartyg har avfyrat varningsskott mot en yacht, rapporterar AP. Skotten avfyrades efter att yachten närmade sig. Incidenten skedde strax innan lunch på tisdagen i vattnet mellan Isle of White och Normandie.

Händelsen sker efter att Storbritannien aviserat nya sanktioner mot Ryssland och dess skuggflotta. I söndags bordade också brittiska styrkor det ryska tankfartyget Smyrtos i Engelska kanalen. En person har fått ett tungt föremål över benet på ett bruk i Örtofta, Eslöv. Polis och ambulans larmades till platsen klockan 15.37.

Skadeläget är oklart. Händelsen utreds som arbetsplatsolycka samt vållande till kroppsskada. Den skadade har förts till sjukhus. En kvinna i 30-årsåldern har fått ett fragment av en kula i överkroppen under en övning på en skjutbana i Piteå.

Det skriver polisen på sin hemsida. Polisen uppger att kvinnan ska vara vaken och talbar, utan allvarliga skador, men att hon har förts till sjukhus med ambulans. Polisen ska nu utreda vad som har hänt. Det utreds som en arbetsplatsolycka.

Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Gårda vid Scandinavium i Göteborg, skriver SVT Väst. Larmet kom in strax före klockan tre på tisdagen. - Det har inte skett någon explosion, säger Martin Olofsson, temaledare på SOS Alarm, till kanalen. Kronprinsen Haakon i Norge ställer in ytterligare kalenderpunkter, rapporterar norska Se och Hör.

I förra veckan ställde han in sin medverkan på ett regeringssammanträde och nu är det en sammankomst som skulle hållas på slottet som han i sista sekund ställer in. Klockan 15 skulle han hålla i ett möte med konsuler. Orsaken tros vara hans fru, prinsessan Mette-Marits, hälsotillstånd. Norske Steinar Wangen som stått åtalad för uppmaning till självmord i fyra fall frias på alla punkter, meddelar Vänersborgs tingsrätt.

Enligt åtalet har mannen skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via Facebook. Till två av personerna skickande han även läkemedel. Det räcker dock inte för att fälla honom för brottet uppmaning till självmord, enligt tingsrätten. - Att målsägandena själva har bett om materialet utesluter inte i sig straffansvar.

Men det har inte kommit fram något som visar att mannen har påverkat målsägandenas vilja att ta sina liv eller att hans handlande har haft de kränkande och hänsynslösa inslag som straffbestämmelsen förutsätter, säger lagmannen Niclas Johannisson, rättens ordförande. Ericssons vd Börje Ekholm slutar. Han ersätts av Per Narvinger. Ekholm slutar den 30 september och blir senior rådgivare till den nya vd:n fram till den 15 juni, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

En second handbutik fick in ett granatliknande föremål som polisen under förmiddagen har undersökt. Nationella bombskyddet kallades in för bedömning, men de två handgranater som det rör sig om var inte laddade, skriver polisen på sin hemsida. Initialt var butiken avspärrad och inrymd, men vid kvart över tolv var polisens avspärrning hävd och handgranaterna omhändertagna av polis. Ryska stridsflygplan satte fart mot Stockholms skärgård och Karlskrona i fredags, enligt SVT.

De vände bara några hundra meter innan svensk gräns. - Syftet skulle kunna vara att testa vår beredskap, säger Försvarsmaktens operationschef Ewa Skoog Haslum till SVT. Det var i fredags som Försvarsmakten meddelade att man två gånger under dagen mött upp ryskt stridsflyg nära svenska gränsen. - Att man gör det här så spektakulärt från rysk sida är anmärkningsvärt och allvarligt, säger Ewa Skoog Haslum.

På tisdagsförmiddagen larmades polisen om ett misstänkt farligt föremål i Kista, västra Stockholm. Föremålet hittades vid en byggarbetsplats och transporterades bort av Nationella bombskyddet. Det bedömdes senare som ofarligt. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Turkiet misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord, skriver polisen.

Han har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är nu frihetsberövad i Turkiet. Mannen misstänks bland annat ha medverkat vid smuggling av narkotika till Sverige och distribution av narkotikan i Stockholm





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Villabrand Svenljunga Polis Utredning Ryskt Stridsfartyg Varningsskott Yacht Isle Of White Normandie

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