Person fast i sumpmark utanför Norrköping, räddningstjänsten på plats

En person ska ha fastnat i en sumpmark utanför Norrköping. Räddningstjänsten och ambulans har åkt till platsen för att leta efter personen. Även brandmän, drönare och polisen ska hjälpa till att leta.

En person ska ha fastnat i en sumpmark utanför Norrköping . Räddningstjänsten och ambulans har åkt till platsen för att leta efter personen. Även brandmän , drönare och polisen ska hjälpa till att leta.

Larmet kom in runt 13.15 på onsdagen. På grund av brist på regn har vattenläget blivit ännu sämre på Gotland. Nu kallar regionen till pressträff för att berätta om vilka ytterligare åtgärder som måste tas inför semestersäsongen. Redan nu uppmanas gotlänningarna spara vatten och det är till exempel förbjudet att fylla pooler med kommunalt dricksvatten.

En motorcykel körde in i en lastbil i Sävsberg på onsdagen. MC-föraren skadas vid kollisionen och kan prata men förs med ambulans till sjukhus. Han blir också misstänkt för grov olovlig körning och att inte ha anpassat avståndet till framförvarande fordon. Lastbilschauffören skadas inte i samband med olyckan.

Tre barn omhändertogs enligt LVU i södra Stockholm vilket ledde till hot och brandattacker mot socialtjänst och politiker i Huddinge. Barnens pappa, som befinner sig i Turkiet, misstänks ha planerat dåden för att få tillbaka barnen. I mars i år dömdes barnens mamma till elva månaders fängelse för att ha fört bort barnen. Två av de huvudmisstänkta medhjälparna dömdes då till 13 respektive 10 års fängelse för bland annat grov mordbrand.

Nu ändrar hovrätten flera av domarna från Södertörns tingsrätt. Mammans straff sänks till villkorlig dom. Även fyra av hennes medhjälpare får sänkta straff. De två huvudmisstänkta döms nu till 12 år och 6 månaders respektive 9 års fängelse.

Alla Arlanda Express-tåg står still sedan ungefär en timme tillbaka på grund av ett elfel på banan. De andra tågen som kör på sträckan dras med förseningar. En 34-årig man har åtalats för försök till spioneri för Rysslands räkning. Han är också åtalad för olaga förföljelse från december 2025 till januari 2026.

- Det är en komplex utredning kring ett svårutrett brott. Den misstänkte har tidigare arbetat inom försvarsmakten och har i sitt dåvarande arbete fått del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde, säger åklagaren. I en resa till Moskva 2025 hade den misstänkte mannen försök röja uppgifter han fått del av under sitt arbete, menar åklagaren i sitt åtal. En älg har setts komma ner från Skanstullsbron mot Götgatan på Södermalm i Stockholm.

En viltvårdare har kopplats in och polisen har gett hen tillstånd att skjuta älgen om det behövs. Den israeliska försvarsmakten har dödat två Hamas-toppar i Gaza





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Norrköping Räddningstjänsten Ambulans Brandmän Drönare Polisen

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