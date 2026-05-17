Person fastnat i stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun

Gruvarbetare och räddningspersonal jobbar med att gräva fram en person som hamnat i rasmassorna i Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun.

Arbetet med att gräva fram personen som hamnat i rasmassorna beräknas ta flera timmar, säger räddningstjänst en vid 21.30-tiden. En person har fastnat i ett stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun vid 19-tiden på söndagen.

Gruvarbetare och räddningspersonal med specialutrustning för gruvor jobbar med att gräva fram personen. Det uppskattas vara flera hundra ton rasmassor. Arbetet kommer ta flera timmar, säger Karl Groves på räddningstjänsten. Personen sitter i hytten på en lastmaskin, och har därför varit lite skyddad, maskinen tål ganska mycket, fortsätter Karl Groves, regional insatsledare och medieansvarig på räddningstjänsten.

Raset inträffade 1000 meter ner i gruvan i samband med lastning. Vi har haft ett ras och samarbetar med räddningstjänsten, bekräftar Klas Nilsson, kommunikatör på Boliden, företaget som äger gruvan. Polisen är på plats med en patrull. Vi jobbar med initiala utredningsåtgärder, som att förhöra personer på plats, säger RLC-befälet Hans Lindmark





