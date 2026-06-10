Personal på Oskarslund svarar: Sluta sprida lögner om vår arbetsplats

Personal på Oskarslunds vårdboende bemöter Karlstadpartiet Livskvalitets anklagelser och uppmanar till saklig debatt.

I en tid då vård och omsorg står inför stora utmaningar är det viktigt att debatten hålls saklig och grundar sig på fakta. Karlstadpartiet Livskvalitet har under en tid riktat allvarliga anklagelser mot Oskarslund s vårdboende , där de påstår att arbetsmiljön är undermålig och att personalen saknar empati.

Som anställda på boendet vill vi kraftigt bemöta dessa påståenden och klargöra att de inte stämmer överens med verkligheten. Majoriteten av oss är erfarna, engagerade och brinner för att ge våra boende bästa möjliga omsorg. Vi arbetar under tuffa förhållanden, ofta med begränsade resurser, men vi gör vårt yttersta varje dag. Att då bli målade som känslokalla och inkompetenta är djupt kränkande och skadar både vår yrkesstolthet och förtroendet för hela verksamheten.

Partiet har valt att sprida overifierade rykten och rena osanningar, vilket skapar en negativ spiral som drabbar alla - boende, anhöriga och personal. Genom att överdriva och generalisera gör de det lätt för allmänheten att ifrågasätta även de sanna brister som faktiskt finns. Det är ingen skräckroman, som de kallar situationen. Ingen ska behöva vara rädd för att bo på Oskarslund eller ha anhöriga här.

Personalen ska inte heller behöva frukta nästa lögn som kan komma att spridas. Det är viktigt att påpeka att Oskarslund består av tre separata enheter med olika chefer och personalgrupper. Att dra alla över en kam och låta enskilda händelser eller tillkortakommanden på en avdelning smutskasta hela boendet är inte rättvist. Vi uppmanar Karlstadpartiet Livskvalitet att ta sitt ansvar och hålla sig till verifierbara fakta.

Deras kampanj har urartat till ren desinformation och politisk poängjakt, snarare än att vara en konstruktiv kraft för bättre vård. Om de verkligen vill förbättra situationen på Oskarslund finns det tillräckligt med dokumenterade brister att påtala. Genom att sprida osanningar skadar de vår sak och gör att även berättigad kritik avfärdas. Skammen i detta ligger hos dem, inte hos oss som dagligen kämpar för omsorgstagarnas bästa.

Vi vill se en debatt som bygger på respekt och sanning, för boendes och personals skull





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Oskarslund Personal Karlstadpartiet Livskvalitet Desinformation Vårdboende

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