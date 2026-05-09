Péter Magyar svurits in som Ungerns premiärminister

Konservative Péter Magyar har svurits in som Ungerns premiärminister och ersätter därmed formellt Viktor Orbán. Magyar, som anses vara proeuropeisk, utlovar omfattande förändringar i Ungern efter Orbáns 16 år vid makten.

Konservative Péter Magyar har svurits in som Ungern s premiärminister och ersätter därmed formellt Viktor Orbán . Magyar, som anses vara proeuropeisk, utlovar omfattande förändringar i Ungern efter Orbáns 16 år vid makten.

Proceduren i Ungerns parlament på lördagen var en ren formalitet efter valet den 12 april, då Magyars parti Tisza nådde en stor framgång och lyckades få en övertygande majoritet i parlamentet i Budapest. Magyar har redan markerat om en ökad öppenhet gentemot Bryssel och övriga EU-länder efter Orbáns och det tidigare styrande partiet Fidesz tid vid makten, då bland annat EU:s stöd till Ukraina stoppades





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungern Péter Magyar Premiärminister Viktor Orbán Proeuropeisk Omfattande Förändringar EU-Stöd Till Ukraina Förbjudna Flaggor Eurovision Song Contest Livshotande Skador Vårdslöshet I Trafik Drograttfylleri Hantavirusdrabbade Fartyget MV Hondius Passagerare Ombord WHO Teneriffa Liv Gick Inte Att Rädda Livshotande Skador Drograttfylleri Liv Gick Inte Att Rädda Livshotande Skador Drograttfylleri Liv Gick Inte Att Rädda Livshotande Skador Drograttfylleri Liv Gick Inte Att Rädda Livshotande Skador Drograttfylleri Liv Gick Inte Att Rädda Livshotande Skador Drograttfylleri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Péter Magyar kan leda Ungern mot närmare EU-samarbeteMaktskifte i Ungern kan förändra Europas politiska landskap

Read more »

Johnson: 'Fantastiska' sekvenser i Spider-Man 3 kommer att 'gälla publiken totalt'Tom Holland (Spider-Man / Peter B. Parker) delar sin entusiasm för de kommande sekvenserna i Spider-Man 3.

Read more »

Peter Dahlgren: 'Allt jag säger är sant'Peter Dahlgren kom från ”trash” och nådde toppen inom banksektorn. Nu har han sadlat om till investerare och säger sig ha en avkastning i absoluta världsklass. Men stämmer det? Affärsvärlden möter finansmannen som har blivit en snackis – för att reda ut hans drömsiffror.

Read more »

Intervju med schackexperten Peter DoggersPeter Doggers är schackjournalist och har skrivit boken ”Schackrevolutionen”. För DN berättar han om schackets historia och renässans.

Read more »