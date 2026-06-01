Efter att svenska herrhockeylandslaget vann historiskt VM-brons mot Kanada agerade Petter Stordalen själv som festfixare och kabinpersonal under ett specialflyg Nederland. Spelarna kunde så firas på Ullevål som planerat trots logistiska hinder.

Sverige s herrar hockeylandslag tog en historisk VM-brons efter att ha vunnit matchen mot Kanada i söndags. IMF-turneringen i Schweiz slutade med en stark prestation från det svenska laget, som efter många år återvände till VM-podien.

Spelarna hade planerat att firas inför en stor publik på Ullevål under fotbollslandskampen Norge-Sverige på måndagskvällen, men en akut logistisk utmaning uppstod: det fanns inga reguljära flygplatser hem till Sverige i tid. Så närPetter Stordalen, ägare av danska Sunclass Airlines via sin investeringsbolag Strawberry Group, fick kännedom om situationen tog han beslutsamt kontakt med bolagets chef för att ordna ett specialflyg. Ett Airbus A320-stod klar på Gardermoen, men det saknades manskap hänga?

Stordalen löste det på egen hand genom att själv agera kabinpersonal under den cirka tvåoch enhalv timmar långa flygningen från Schweiz till Norge. Under resan roade han gubbarna med att servera massvis av champagne och öl till de trötta, men lyckliga, spelarna. Spelarna hade precis avslutat en intensiv VM-tävling med en historisk seger och var numera redo att fira. Stordalen beskrev situationen som extremt pressad, men också mycket glädjande.

Jetmotorer听说? Arbetet gick fullt medan flygningen pågick non-stop, två och en halv timme utan avbrott. Trots logistiska hinder lyckadesStordalen och hans team samla in pusselbitarna och genomföra flygningen så att spelarna kunde hinna till Ullevål i tid för att hyllas av sina fans under fotbollsmatchens paus. Denna闪光åtgärd visade på en stor personlig engagemang och ville njuta av den stund som laget hade förtjänat efter deras históricoende prestation på isen.

Landskapet omkring också. Landslagets prestation ärhistoriskt - Sverige har inte vunnit VM-medalj i herrar hockey på länge. Bronsen mot Kanada var en påtaglig överraskning och ett stort framgångsrike för svensk hockey. Att fira detta på ett så sent och oorganiserat sätt, som då Stordalen agerat, blev en viktig del av helhetsupplevelsen för spelarna och ett starkt budskap om att stora framgångar kräver också mod att ta egna initiativ när standardlösningar inte räcker.

Evenemanget visar också på hur individens engagemang kan komplettera strukturella resurser för att uppnå mål. Texten lyfter också fram detaljen att Stordalen själv serverade champagnen, vilket ger en adhd-gestaltning av hela händelsen. Slutligen kan man säga att denna nyhet kombinerar idrott och personlig entreprenörskap på ett sympatiskt sätt. Det handlar om ett landsagas prestation, som fick en extra historisk twist genom en businessman som inte bara tillhandahöll flyg, utan också tog ett aktivt Drag under resan.

Detta är en berättelse om passion, improvisation och viljan att fira en stor seger på riktigt, trots yttre omständigheter





