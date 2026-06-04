PharmaLundensis VD ser möjligheter i internationellt kapital efter Spotlights avnoteringsförslag

VD Staffan Skogvall i PharmaLundensis uttrycker förtroende för att bolaget ska locka globala investerare och eventuella förvärvserbjudanden, samtidigt som han kritiserar den lokala aktiemarknadens låga värdering av forskningsbolag. Samtidigt rapporteras om Nordtechs mjukvaruköp, Konkurrensverkets gryningsräder mot livsmedelsgrossister och Intrums nya emissionsplaner.

PharmaLundensis VD Staffan Skogvall har i det färska årsbokslutet för 2025 uttryckt ett starkt förtroende för att bolaget ska kunna attrahera internationellt kapital och potentiella förvärvserbjudanden från de stora globala läkemedelskoncernerna.

Detta efter att börsen Spotlight föreslagit en avnotering av aktien, ett förslag som Skogvall menar speglar den nuvarande undervärderingen av svenska forskningsbolag på den lokala aktiemarknaden. I sina entusiastiska VD-ord uppmanar han aktieägarna att hålla fast vid sina positioner och avvakta, med argumentet att en bredare internationell investerarkrets snabbt kommer att uppmärksamma bolagets starka pipeline och innovationsförmåga. Skogvall pekar på de strukturella svårigheter som svenska forskningsföretag ofta möter när de försöker kapitalisera på sina framsteg.

Enligt honom är den troliga orsaken till Spotlights avnoteringsförslag att marknadens nuvarande värderingsmodeller inte ger rättvisa premisser för bolag med högt forsknings- och utvecklingsintensiva affärsmodeller. VD:n menar att en potentiell försäljning av aktier till en global farmaceutisk aktör inte bara skulle stärka bolagets finansiella bas utan också möjliggöra en snabbare och mer effektiv kommersialisering av pågående kliniska studier.

Det finns redan indikationer på att flera stora läkemedelsföretag har visat intresse för samarbeten eller fullständiga förvärv, men att processen ännu är i ett tidigt läge. Samtidigt har andra nyheter rörande den svenska affärs- och tekniksektorn kommit fram. Serieförvärvaren Nordtech har annonserat en ny köprunda av mjukvaruföretag i Norden, en satsning som beskrivs som en mindre version av Vitec och som fokuserar på företag med hög andel återkommande intäkter.

På konkurrenspolitisk front har Konkurrensverket nyligen inlett gryningsräder mot livsmedelsgrossisterna Martin & Servera samt Menigo, med misstankar om otillåtet samarbete i offentliga upphandlingar. Inkassogiganten Intrum har dessutom offentliggjort villkoren för en företrädesemission på 6 miljarder kronor samt en riktad emission på 1,5 miljarder kronor, medan ett svenskt investeringsbolag har anmält sina depåbevis i Octave för konvertering till amerikanska aktier efter att kursen på den amerikanska sidan stundtals har legat betydligt högre.

Dessa händelser speglar en dynamisk och ibland turbulent miljö på den nordiska kapitalmarknaden, där både traditionella och nya aktörer omförhandlar sina strategier i ljuset av förändrade marknadsförhållanden





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