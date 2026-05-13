Phil Foden bidrar till stor seger med två assist i Premier Leaguebrons titelstrejk mot Crystal Palace

Phil Foden gjorde två assist när Manchester City vann mot Crystal Palace med 3–0 och tilltog därmed avståndet till Arsenal i kampen om Premier Leaguebrons titel.

Phil Foden stod för dubbla assist när City tog tunga poäng mot Crystal Palace . – Det här var en enorm match, en måste-vinna-match, säger Foden till Sky Sport s.

City öppnade målskyttet drygt en halvtimme in matchen. Phil Foden stod för en fint framspel när han klackade fram bollen till Antoine Semenyo – som spräckte nollan för City. – Det är en sådan situation där det ibland inte fungerar. Ibland är en risk värd att ta, och jag är väldigt glad att det lyckades och att vi gjorde mål på det.

Grymt att kunna bidra till ett mål och hjälpa grabbarna att ta tre poäng, vilket är det viktigaste, säger Phil Foden till Sky Sports. Innan halvtid utökade hemmalaget övertaget. Och även denna gången var det Phil Foden som stod för assisten. Engelsmannen tog ner bollen på ett inlägg från vänsterkanten och hittade fram till Omar Marmoush som satte 2–0.

I matchens 83:e minut stängde City matchen när Rayan Cherki hittade fram till Savinho. Segern innebär tre tunga poäng i titeljakten – man har nu endast två poäng till Arsenal med två omgångar av ligan. Citys 3–0-mål innebär dessutom att man har bättre målskillnad än Arsenal. Näst på tur för Manchester City väntar Chelsea på lördag i finalen av FA-cupen, i nästa ligamatch ställs man mot Bournmouth på tisdag.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Phil Foden Manchester City Premier Leaguebrons Titelstrejk Crystal Palace Match Med Två Assist Fina Framspel Riott Att Ta En Risk Anklagad Av Många

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

International Football Coverage from SVT SportsStay informed with SVT Sports coverage of international football, including updates on Tottenham's pursuit of Premier League contract and the match between Tottenham and Leeds.

Read more »

Fotbollstips och reflexioner inför en händelserik vecka med Premier League, World Cup-kval, FA Cup och Conference League-finalEn djupdykning i fotbollens värld med fokus på matcher under kommande veckan, favoritbedömningar, skade-, rotations- och sjukdomsutblick, samt tränare som kan ljuga. Artikel avslutas med en uppenbarande klotterplank för kommande lördag. THSI!

Read more »

Fotboll: Kim Hellbergs Middlesbrough föll – Premier League-drömmen i krasDet blev en nagelbitare när Hulls motståndare i ”miljardmatchen” skulle tas fram. Och Kim Hellbergs dröm om PL nästa år gick i kras efter att Middlesbrough förlorat mot Southampton efter förlängning. – Ära för Southampton. Och smärta för Middlesbrough, säger Sky Sports Don Goodman.

Read more »

City sätter press på Arsenal igen' - OddsetSkulle det bli en målskillnadshistoria i toppen av Premier League ligger Manchester City bra på det. Efter mötet med Crystal Palace är det ännu bättre.

Read more »