Philadelphia Flyers slår ut Pittsburgh Penguins ur Stanley Cup – sensationell seger

Philadelphia Flyers skapade sensation och slog ut Pittsburgh Penguins ur årets Stanley Cup. Matchhjälten Cam York avgjorde matchen med en fullträff i den tredje perioden. För Flyers fans betyder detta mycket, då de länge har väntat på att få uppleva slutspelsfeber. Flyers väntar nu kvartsfinal mot Carolina Hurricanes.

Philadelphia Flyers skapade sensation och slog ut Pittsburgh Penguins ur årets Stanley Cup . Matchhjälten Cam York , med tröjnummer åtta, blev Flyers stora hjälte när han avgjorde matchen med en fullträff i den tredje perioden.

York berättade i en tv-intervju med amerikanska TNT att han såg en öppning när målvakten Arturs Silovs var skymd av lagkamraten Noah Cates och Pittsburgh-backen Ryan Shea. Han valde att skjuta och träffade. Segermålet kom efter en plan i tre steg som Flyers coach Rick Tocchet hade arbetat med sedan han kom till laget från Vancouver Canucks inför säsongen.

För Penguins var det en bitter förlust, då man hade kämpat sig tillbaka från ett 0-3-underläge i matcher till 2-3 i den här åttondelsfinalen. En vinst i natt hade gett Pittsburgh fördel av hemmaplan i en sjunde och avgörande match. Gästerna hade flera vassa chanser att avgöra matchen i den tredje perioden, men Silovs var omutlig och räddade totalt 42 skott.

För Philadelphia väntar nu kvartsfinal i Stanley Cup mot Carolina Hurricanes, som slog ut Ottawa Senators i fyra raka matcher i den första omgången. Tre Kronors förbundskapten, Sam Hallam, har nu tre lediga svenskar i Penguins att fundera över till VM-laget i Schweiz i maj. Elmer Söderblom har gjort det bra i Penguins under de fem matcher han fått förtroendet att spela i Stanley Cup med ett mål på poängkontot.

I Xfinity Mobile Arena exploderade de 20 005 hemmafansen av glädje när Flyers-spelarna samlades i en stor gruppkram efter segern. För Flyers fans betyder detta mycket, då de länge har väntat på att få uppleva slutspelsfeber. Flyers har nu chansen att fortsätta skriva historia i Stanley Cup-turneringen mot Carolina Hurricanes, ett lag som visat stor styrka genom att vinna fyra raka matcher mot Ottawa Senators.

Samtidigt står Penguins inför en tuff period där de måste analysera vad som gick fel och hur de kan förbättra sig inför nästa säsong. För svenskarna i Penguins, inklusive Elmer Söderblom, är det nu dags att fokusera på VM i Schweiz, där de hoppas kunna representera Sverige med stolthet. Flyers seger är ett bevis på att hockey är en sport där allt kan hända och där underdogs kan slå de stora favoriterna.

Med en stark defensiv och en målvakt som står på huvudet kan även de svagare lagen skriva historia





