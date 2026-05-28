Philip Berglund klar för Malmö FF - överenskommelse med Hammarby

Malmö FF har värvat Philip Berglund från Hammarby som ny sportchef. Klubbarna kom överens om en ekonomisk uppgörelse och Berglund tillträder redan 1 juni. Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg garanterar att Berglund inte kommer påverka Bajens pågående processer.

Malmö FF har gjort klart med Philip Berglund som ny sportchef. 34-åringen kommer närmast från Hammarby där han varit chefsscout. Övergången blev klar efter en överenskommelse mellan klubbarna, där MFF betalade en ersättning för att få loss Berglund tidigare än planerat.

Ursprungligen skulle Berglund börja hos MFF först i augusti efter sin uppsägningstid, men parterna kom överens om en tidigare start.

'Vi kom överens med Malmö. Vi hittade en ekonomisk uppgörelse som vi var nöjda med och förmodligen Malmö också', säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg. Hjelmberg betonar att flytten inte kommer att skada Hammarby. Processer som Berglund varit delaktig i under sin tid i Bajen har han lovat att hålla sig borta från när han nu ikläder sig MFF-tröjan.

'Jag litar på honom där', säger Hjelmberg. Därmed tror Hjelmberg inte att Berglunds avhopp påverkar Hammarbys sommarfönster negativt.

'Nej, scoutingen är redan gjord. Jag tror inte att det kommer att ha någon negativ påverkan på vårt sommarfönster', fortsätter han. Samtidigt arbetar Hammarby med att ersätta Berglund. Hjelmberg medger att det är ett pussel att lägga.

'Det är fortfarande ett litet pussel att lägga om vi ska ta in en ny chefsscout eller en chefsscout som också får ha ansvar för HTFF. Det skulle kunna bli så att det blir två personer också', säger han. Ersättaren väntas vara på plats inom en snar framtid. Hjelmberg är optimistisk: 'Bra.

Vi har kommit en bit. Vi kommer att ha en bra och kompetent ersättare på plats inom en hyfsat snar framtid.

' Philip Berglunds rekrytering är en viktig pusselbit för Malmö FF, som siktar på att stärka sin sportsliga organisation. Med erfarenhet från både spelarscouting och klubbledning förväntas Berglund bidra till klubbens långsiktiga strategi. Hans tidiga ankomst ger honom möjlighet att påverka sommarens transferfönster, men med respekt för tidigare arbetsgivare. Övergången markerar även en ökad konkurrens och professionalisering inom svensk fotboll, där klubbar allt oftare värvar nyckelpersoner från varandra





