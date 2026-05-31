Philip Lindkvist Flötten chooses Sweden over Norway, discusses pressure in Norwegian system

Philip Lindkvist Flötten, a 19-year-old athlete with dual Swedish and Norwegian citizenship, has chosen to represent Sweden in international competitions. He discusses the pressure in the Norwegian system and the limited number of places available for talented athletes.

Nu kör jag ju för Sverige och bor här så då får jag väl säga Sverige. Ingen åsikt som är uppåt väggarna, så klart. Men skidskyttetalangen Philip Lindkvist Flötten skulle även kunna säga att han hejar på grannlandet Norge. 19-åringen har dubbelt medborgarskap (svensk mamma och norsk pappa) och valde till den här säsongen att tävla för Sverige.

Det är första gången jag bor helt själv. Jag flyttade från mamma och pappa för ett år sedan, men bodde med en kompis sista året. Jag tror det ska gå bra, säger han på en knackig lina någonstans på den 50 mil långa resan som det är mellan städerna. Öppna bild i helskärm Han tog tre medaljer på JVM, bland annat ett guld på distansen, vilket var Sveriges första på herrsidan sedan 2002.

På IBU-cupen blev det en meriterande pallplats i Lenzerheide, vilket resulterade i en biljett att debutera på världscupen i Oslo innan säsongen var över. Känslan var generellt bättre i Sverige. Det kom naturligt över tid egentligen att välja. Från de flesta har det varit bra, alla har ju vetat om att jag har haft ett val att göra.

De flesta tycker de är kul, det är ingen som har nått emot det så, men kanske tycker att jag borde valt Norge. Så är det väl alltid. Jag har inte pratat så mycket med de som är emot det, men lite så kanske det är. Framgångarna gav hon en plats i A-landslaget den här säsongen.

Tränaren Johannes Lukas tror att Lindkvist Flötten kommer utvecklas mycket i miljön de skapar i Östersund. Jag gör bara det bästa jag kan. Jag tränar så hårt jag kan och gör allt runtomkring så bra jag kan. Och det håller till vad det gör, mer kan jag inte göra.

Jag försöker tänka så. Det blir en väldigt bra nivå på träningen. Jag är spänd på att se hur hårt de faktiskt kör och hur de lugna passen är. Samtidigt tackade Philip Lindkvist Flötten således nej till ett ansträngt läge i Norge.

Situationen med besvikna åkare och starka åsikter gällande uttagningar i grannlandet har varit ett hett samtalsämne under flera år och är en konsekvens av många duktiga åkare, men alldeles för få platser. När årets landslag presenterades för ett par veckor sedan petades återigen skidskyttar med meriter från världstoppen. Endre Strömsheim som vann VM-guld 2025 var både chockad och besviken över petningen och kallade norska förbundets hantering av åkarna för slit och släng.

När jag ser på landslagsuttagningen så känner jag att det är skönt att vara svensk när åkare som (Vebjörn) Sörum och (Endre) Strömsheim inte får plats. Det svänger sinnessjukt mycket, du måste vara bra hela tiden. Han har själv aldrig varit i något landslagssystem i Norge, men förstår att det blir kniven mot strupen hela tiden. Det blir mycket mer press på säsongsöppningen tillexempel, eller på andra mindre viktiga lopp.

Och att du kanske kan vara lite trött när du kommer till de riktigt vikiga tävlingarna ska avgöras





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Philip Lindkvist Flötten Sweden Norway Pressure Limited Places Norwegian System

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jakob Hildings oro för Gefle Dagblads integritet är obefogadSverige rankas högt i internationella mätningar av press- och yttrandefrihet, och Jakob Hildings oro för Gefle Dagblads integritet är därmed obefogad.

Read more »

Allvarlig stund när prinsen avtäckte veteranmonument i Vasaparken i VästeråsEfter nio år står Västerås veteranmonument klart. Hundratals veteraner, anhöriga och västeråsare samlades i Vasaparken när H.K.H. Prins Carl Philip invigde monumentet på fredagen. Initiativtagaren Piére Bergström var märkbart rörd. – Det viktigaste är att monumentet är på plats, inte vem som skrev förslaget eller hur lång tid det tog.

Read more »

USA:s president skärper villkoren för en möjlig överenskommelse med IranUSA:s president Donald Trump har skärpt sina villkor för en möjlig överenskommelse med Iran och skickat tillbaka förslaget till motparten, enligt flera källor till The New York Times. De tuffare kraven kan ses som ett möjligt försök att snabba på förhandlingarna och sätta press på Iran att acceptera det nuvarande utkastet till en överenskommelse.

Read more »

Johan Esk: Reinfeldt hade rätt – så nu är all press på PotterDN:s sportkrönikör Johan Esk om att svensk fotboll mår som herrlandslaget spelar.

Read more »