Picasso-inspirerad plantering med tusentals sommarblommor i Halmstad

En trädgårdsingenjör inspirerad av Picasso har satt ut tusentals sommarblommor i en plantering i Picassoparken i Halmstad. Syftet är att skapa en dynamisk och vildare rabatt med en färghav av blommor som ska sprida glädje till förbipasserande.

I en plantering inspirerad av Picasso sätts nu tusentals sommarblommor ut i Picasso parken i Halmstad . Om cirka en månad kommer både förbipasserande och pollinatörer att kunna se rabatten stå i full blom.

Det är flera nyfikna förbipasserande som stannar till och frågar om det som sker i Picassoparken i Halmstad. I flera rabatter, som grävts upp för ändamålet, pågår arbetet för fullt med att placera ut 3 500 plantor. Man kanske inte ser det från markplan, men uppifrån kan man skåda vad som inspirerat rabatternas utformning.

Vi har gjort en Picassoinspirerad plantering med inspiration från statyn och med tanke på Halmstad som konststad, berättar trädgårdsingenjören Rebecca Larsson från Hörnhems, som samarbetat med kommunen. Rabatterna är en del av Halmstads kommuns projekt "Halmstads gröna hjärta", där bland annat extra pengar skjutits till för att utsmycka staden. Vi har valt att inte göra en klassisk rabatt, utan det här kommer att växa upp mer dynamiskt och vara lite vildare.

När man går mellan planteringarna kommer man att omslutas av blommor. Runt rabatterna står skyltar med en QR-kod där man kan se ritningen ovanifrån och läsa om vilka blommor som finns. Det här är jättekul, att äntligen få göra något utöver det vanliga. Den här planteringen av sommarblommor är 100 kvadratmeter, och det är lika mycket som alla våra andra planteringar av sommarblommor tillsammans, berättar Ann-Louise Ebefors och Elisabeth Mattson från Halmstads kommuns växthus.

Man hoppas även att blommorna ska locka till sig pollinatörer och att färghavet av blommor ska sprida glädje till förbipasserande. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är det bra, och sedan brinner jag lite extra för just sommarblommor, säger Rebecka Larsson. Planteringen har redan dragit många blickar till sig och väntas stå klar under tisdagen. Sedan får tiden göra sitt, och i juli väntas planteringen stå i full blom – om inte kaninerna kalasar alltför mycket på plantorna.

Vi har planerat det här sedan i höst och nu är det äntligen finalen. Det blir en enorm färgexplosion som kommer att synas ända fram tills frosten





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