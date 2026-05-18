Piotr Johansson flåsar inför match mot Isak Bjerkebo

Piotr Johansson är nervös inför sitt möte med Isak Bjerkebo. Johansson menar att Bjerkebo, med hans forma och samarbete med Bo Hegland, tillhör de två bästa spelarna i allsvenskan. Johansson förväntar sig en tuff match mot Bjerkebo och hyllar hans utmaningar. Han ser också riskerna med lagen som vill styra matchbilden.

Då ställs Piotr Johansson mot Isak Bjerkebo , en av seriens hetaste spelare Isak Bjerkebo leder den allsvenska skytteligan med åtta mål på sju matcher. På måndag ska Piotr Johansson försöka stoppa honom när Djurgården möter Sirius.

Piotr Johansson säger: - Han är en jävligt duktig spelare som tillsammans med Bo Hegland kanske är de två hetaste spelarna i allsvenskan. Jag har aldrig mött honom, men jag ska sätta mig ner och kolla hur han rör sig och vilka ytor han är farlig i. Piotr Johansson fortsätter: - Jag älskar sådana utmaningar i att möta de bästa spelarna.

Jag är jävligt taggad på att göra en jävligt bra match och på att vinna min match i matchen och hjälpa laget att ta tre poäng. Ligga nära. Är du minsta lilla rädd eller avvaktande så kommer det att bli åka av. Jag är snabb, stor och stark. Så fort jag kommer in på kropp så har jag mina motståndare.

Det svåraste är när det blir öppna och böljande matcher. Det är alltid lite svårare att försvara större ytor. Det är två lag som vill styra matchbilden. Förhoppningsvis har de i tankarna, kanske omedvetet, vad som hände förra gången de var här och spelade mot oss (8-2).

Är det nu finns derbyspöken och sånt mentalt så finns det väl en mental bit här också. Sirius har också varit skickliga i att ligga lågt och sen ställa om snabbt - vad är utmaningen i det? Att ligga stabilt när vi anfaller. Vi har kollat en del klipp på det.

Det är klart att om du har en spelare som Bjerkebo som kanske fuskar lite i defensiven och vill ligga på kontring, då måste du ta hänsyn till det och inte ligga lika högt. Sammanhållet: Sirius är väldigt vassa i omställningsspelet Vi måste vara jäkligt noga med bollen och inte tappa den i dumma lägen. För då blir det åka av





