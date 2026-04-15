En djupgående reflektion över författaren PO Enquists liv och verk, och hur hans lojaliteter speglar Sveriges 1900-talshistoria. Artikeln utforskar Enquists engagemang i politik, litteratur och journalistik, samt hans påverkan på den svenska självbilden. Den jämförs med författarens egna erfarenheter av förändring och brist på fasta lojaliteter, samtidigt som den belyser det socialdemokratiska maktinnehavets långsiktiga effekter.

Sveriges litteraturhistoria under 1900-talet, med vissa undantag, kan i stor utsträckning läsas genom Albert Bonniers förlags utgivning. Men författare n PO Enquists lojalitet var inte enbart knuten till förlaget. Hans fasta trohet gentemot Norstedts var obrutet från debuten ”Kristallögat” 1961 till ”Liknelseboken” 2013, året innan hans bortgång. Denna lojalitet matchades av hans orubbliga engagemang för Expressen, där han började skriva i januari 1966 och aldrig slutade. Han visade också en livslång solidaritet med socialdemokratin. Denna konsekventa lojalitet – gentemot en ideologi, en politisk rörelse, eller utgivare – är en sällsynthet i en tid av ständiga förändringar.

Jag, som delade förlag med Enquist under några år, minns honom. Han var 198 centimeter lång, jag själv 201 centimeter. Den något längre fick möta den verkligt stora. Vi stod på förlagsfesterna och pratade ibland. Min blick var nog fylld av beundran. Alla ville stå i hans kraftfält. Han var jävligt snygg, rolig, och ödmjuk – en ovanlig kombination. Enquist, som var nykter, skrev boken ”Ett annat liv” 2008, vilken förändrade min syn på alkoholism. Han hade tillfrisknat sedan länge, men sjukdomen fanns där. Han var djupt involverad i samhällslivet, aktiv i Författarförbundet, Radionämnden, som statlig utredare, kritiker, journalist, hobbystatistiker och till och med höjdhoppare. Han kände många, men förblev ödmjuk. Han skrev böcker och artiklar som förändrade svenskarnas självbild, men var också en del av världen utanför folkhemmet, med vistelser i Västberlin, Los Angeles, och Köpenhamn. Han förkroppsligade en erlandersk moral, och kan ses som socialdemokratins outsourcade samvete.

I kontrast till Enquists orubbliga lojaliteter, reflekterar författaren över sina egna erfarenheter av ständig förändring och brist på fasta band. Han har bytt förlag flera gånger, och hans lojalitet gentemot tidningar är flyktig. Han konstaterar att denna brist på fasthet är vanlig, även bland de mest inflytelserika rösterna. Enquist, som var en noggrann iakttagare, förstod värdet av att vara närvarande, att lyssna och observera. Ett exempel är hans tidiga närvaro under OS i München 1972, och hans efterföljande rapportering, som 50 år senare fortfarande känns aktuell. Enquists böcker fungerar som tidsdokument över nationens svåra frågor. Han var en spegelbild av vårt 1900-talssamvete. Hans lojalitet med rörelsen var beundransvärd, även om han en gång, 1975, visade en viss sympati för Röda khmererna, något han senare ångrade. Genom hans liv och verk kan vi läsa Sveriges 1900-talshistoria, ofta parallellt med socialdemokratins långa maktinnehav. Det är en historia som ännu inte fullt ut har berättats, en berättelse som den nya generationen nu börjar utforska utan de bördor av lojalitet och gamla föreställningar som präglade tidigare generationer. I backspegeln framträder bilden av ett land som sakta förändrades, speciellt efter socialdemokratins långa maktinnehav.

Den socialdemokratiska dominansen, som varade i 44 år fram till 1976, förändrade allt. Valförlusten blev slutet för folkhemmet i dess zenit. Författaren betonar att detta inte var en isolerad händelse. I slutet av 1960-talet och början av 70-talet röstade hälften av befolkningen på Socialdemokraterna. Palme fruktade splittring och kommunistiskt maktövertagande, minnet av Pragvåren spelade in. Makten, menar författaren, skapar lojaliteter genom praktiska medel, både öppet och dolt. Palme samarbetade med olika intressen. Lögner kunde förmedlas på ett annat sätt då. En minneslek från barndomen, med symboler som sax, frimärke, och bilden av en journalist, illustrerar den tidens komplexa dynamik. Journalister framstod som självsäkra och lojala, men dolda lojaliteter fanns överallt. Tusentals svenskar angav sina kollegor, drivna av lojalitet. Denna lojalitet präglade samhället, och det är viktigt att förstå hur den påverkade både individer och nationens utveckling.

