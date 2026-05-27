Pochettino tillkännager USA:s VM-trupp för gruppspelen mot Paraguay, Australien och Turkiet

Förbundskaptenen Mauricio Pochettino har presenterat den amerikanska truppen för VM-slutspelen. Truppen innehåller flera spelare från europeiska storklubbar och lovar starka prestationer i gruppspelen.

USA är en av tre värdnationer för sommarens VM-slutspel och kommer att möta Paraguay , Australien och Turkiet i gruppspelsfasen. Under tisdagskvällen tillkännagav förbundskaptenen Mauricio Pochettino den amerikanska truppen för turneringen.

Truppen inkluderar flera spelare med erfarenhet från europeiska toppklubbar, såsom Weston McKennie från Juventus, Christian Pulisic från AC Milan, Tim Weah från Marseille och Ricardo Pepi från PSV Eindhoven. Målbivaken Matt Turner från New England Revolution har också valts in, tillsammans med en rad andra experienced spelare från både MLS och europeiska ligor. Många av dessa spelare har tidigare representerat landet i större mästerskap och är nyckelpersoner för USA:s fotbollsambitioner.

Turneringen kommer att äga rum på hemmaplan, vilket ger USA ett försprång och ett extra incitament att göra ett starkt resultat. Spelarna är medvetna om förväntningarna och är redo att ta ut den mest möjliga nyttan av möjligheten att spela inför sina egna fans under hela turneringen





