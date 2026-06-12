Pojke dör efter att ha fastnat i container i Sandviken

En pojke har omkommit efter en olycka där han fastnade i en container i Sandviken. Polisen har inlett en utredning och kommunen erbjuder samtalsstöd.

Under sena fredagseftermiddagen larmades räddningstjänst och ambulans till Sandviken efter larm om en person som fastnat i en container. En pojke har dött i olyckan, enligt polisen.

Larmet kom klockan 16.45. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till annans död för att kunna utreda hur olyckan gått till. Enligt polisens presstalesperson Wayne Seretis har polisen spärrat av platsen och pratat med vittnen samt varit på sjukhuset. Jonas Eriksson, larm- och ledningsbefäl på räddningstjänsten, säger att de lyckades få ut pojken ur containern och påbörjade en sjukvårdsinsats.

Sandvikens kommun har via sin hemsida meddelat att en skola i området kommer att hålla öppet från klockan 9 på lördagar för att erbjuda samtalsstöd. Kommunens POSOM-grupp har funnits på plats under kvällen. Rolf Sundqvist, säkerhetschef i Sandvikens kommun, uttrycker i ett pressmeddelande att kommunens tankar går till pojkens familj, vänner och alla som påverkats. Det är viktigt att få prata och dela känslor i svåra stunder.

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