Pojke friad från skolhot i Borlänge – Norovirusutbrott och ökad tågresor

En pojke som tidigare anhölls misstänkt för skolhot i Borlänge har släppts då förundersökningen lagts ner. Samtidigt rapporteras om ett utbrott av vinterkräksjuka i Lerum, ökad efterfrågan på tågbiljetter och andra nyheter.

Skolhot en i Borlänge har lett till att en pojke tidigare anhölls misstänkt för grovt olaga hot. Nu har dock åklagarmyndigheten beslutat att lägga ner förundersökningen då det inte finns något som tyder på att pojken faktiskt hotat någon.

Kammaråklagare Joel Henning förklarar att uppgifterna som ledde till anhållandet baserades på misstolkningar och ryktesspridning, och att pojken därför är oskyldig. Detta innebär att pojken har släppts och inte kommer att åtalas. Samtidigt rapporteras om ett utbrott av vinterkräksjuka, norovirus, i Lerum där nära 360 personer har insjuknat efter att ha ätit på lokala sushirestauranger. Västra Götalandsregionen väntar på ytterligare provresultat och varnar för risken för sekundär smitta.

Även SJ rapporterar om en ökad efterfrågan på tågbiljetter inför sommaren, med en ökning på tio procent jämfört med förra året. Detta trots att antalet tåg inte har ökat. SJ tror att ökningen kan vara kopplad till stigande bränslepriser. Inom sportvärlden har försvarstalangen Hanna Wijk drabbats av en knäskada som tvingar henne att avsluta säsongen med Tottenham.

En undersköterska i Jönköping åtalas för att ha örfilat en äldre man på ett äldreboende, en händelse som utlöste en lex Sarah-anmälan. På Mount Everest stoppas klättrare av ett stort isblock som blockerar vägen, och väntar på att det ska smälta. SEB har sänkt räntan på rörliga bolån. Slutligen har Met-galan i New York mött kritik och avhopp från stadens borgmästare på grund av kopplingar till Donald Trump och Jeff Bezos





