Pojke skadad i elsparkcykelkrock - Helly Hansen återkallar flytvästar samtidigt som flera andra händelser rapporteras

En tonårs pojke skadades i en krock mellan elsparkcykel och bil i Sandviken medan Helly Hansen återkallar riskfyllda flytvästar. Läs om andra brådskande händelser från hela Sverige: ett stötande möte i Luleå, ett slagsmål i Linköping, trafikkaos på E4, en brandsituation vid Rysslands ambassad och en allvarlig arbetsplatsolycka. Dessutom besöker Xi Jinping Nordkorea och regeringen lanserar en utredning för säkerhet i äldreomsorgen.

En tonårs pojke har förts till sjukhus efter en krock mellan hans elsparkcykel och en bil i centrala Sandviken klockan 18 på måndagen. Pojkens skadeläge är inte känt av polisen.

Samtidigt, Helly Hansen återkallar flera modeller av flytvästar på grund av tillverkningsfel som innebär en risk för drunkning. De återkallade modellerna inkluderar Sport II i storlek XXS (30-40 kilo) samt alla flytvästar av modellerna Comfort Compact 50N, Rider Kayak Vest och Rider Foil Race. Företaget uppmanar kunder att omedelbart sluta använda produkterna och erbjuder återbetalning eller tillgodokvitto. Inga olyckor eller personskador har rapporterats i samband med återkallelsen, som genomfördes i maj.

Ytterligare händelser från måndagen: I Luleå anmäldes en naken man som låg på en handduk i ett handelsområde, vilket uppfattades som stötande av förbipasserande. Polisen höll förhör och anmälde mannen för sexuellt ofredande. I Linköping bröt ett slagsmål ut mellan fyra personer vid Trädgårdstorget, där två gripits för grov misshandel efter att slåss med och använda tillhygge, vilket orsakade blodvite och näsblod. I Mellansverige orsakade två separata trafikolyckar på E4 stora förseningar.

En kollision mellan en lastbil och en personbil utanför Järva ledde till avstängda körfält och bärgning, medan en olycka på E4 Nära Kungsholmen bedömdes ha mycket stor påverkan. Vid Rysslands ambassad i Stockholm anlände polis och räddningstjänster till en misstänkt brand som visade sig vara ett litet brinnande material i en container, enligt ambassadens säkerhetsansvarige. I Malmö krockade tre personbilar på Inre Ringvägen vid Rosengård, vilket också skapade kraftigt trafikpåverkan men enligt räddningstjänsten begränsade skador.

Dessutom skadades en 25-årig man allvarligt i en arbetsplatsolycka i Malmö under förmiddagen. Internationellt, Kim Jong-unoner Xi Jinping landade i Nordkorea för ett två dagar långt statsbesök - hans första utrikesresa i år och första besök till Nordkorea på sju år, vilket ses som ett viktigt diplomatiskt signalement. Inrikespolitiskt tillsätter regeringen en utredning för att öka trygghet och motverka övergrepp inom äldreomsorgen.

Utredningen ska undersöka möjligheten för äldre personer att kunna välja om de vill ha hjälp av en man eller kvinna, samt att lättare kunna välja bort omsorgspersonal vid legitima skäl. Även frågan om var och när ett könsspecifikt val bör gällande bara kroppsnära insatser ska utredas. parallellt får Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av en nationell stödlinje för att stärka stöd till enskilda och anhöriga





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