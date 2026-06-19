Polen återkallar Vita örnens orden till Zelenskyj efter namnval av UPA‑förband

Polens president drar tillbaka landets högsta utmärkelse efter att Zelenskyj namngav ett militärt förband efter den omstridda nationalistgruppen UPA, vilket har lett till spänningar i bilateral relation med Ukraina.

Polen s president Karol Nawrocki meddelade på sin X‑profil att den prestigiösa utmärkelsen Vita örnens orden återkallas för Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj. Återkallelsen är en direkt följd av Zelenskyjs beslut att namnge ett militärt förband efter den kontroversiella ukrainska nationalistgruppen UPA , som enligt polska myndigheter stod bakom masmord på tusentals polacker under andra världskriget.

UPA, eller Ukrainska upprorsarmén, har i Polen länge betraktats som en folkmordsaktör, medan i Kiev har organiseringen av enheterna med namn från den historiska gruppen setts som ett sätt att hedra ukrainskt motstånd mot sovjetisk ockupation. Den polska regeringen har därför valt att dra tillbaka landets högsta civilmedalj som ett tydligt diplomatiskt svar på vad den betraktar som ett provokativt namnval. Uttalandet från Warszawa har väckt starka reaktioner i Kiev.

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha fördömde Polens beslut som respektlöst och som ett strategiskt misstag som kan skada det redan ansträngda samarbetet mellan de två länderna i försvaret mot den ryska aggressionen. Enligt Sybiha är återkallelsen ett exempel på hur historisk politisk känslighet kan utnyttjas för att skapa onödig spänning, särskilt när båda nationerna är beroende av varandras stöd i den pågående konflikten.

Trots detta har den polska ståndpunkten förblivit oförändrad och understryker att minnet av de offer som drabbats av UPA:s handlingar måste respekteras och att historiska sanningar får inte förvanskas i nutida politiska beslut. Den diplomatiska krisen har också väckt debatt inom den internationella pressen om hur historiska trauman bör hanteras i samtida utrikespolitik.

Vissa analytiker menar att Polen med återkallelsen signalerar en vilja att skydda sin nationella minneskultur, medan andra ser det som ett onödigt förhållningssätt som riskerar att försvaga en viktig allians i Östeuropa. Oavsett perspektivet blir det tydligt att historiska minnesbilder fortfarande har stor inverkan på dagens internationella relationer, och att varje namnval eller symbolik kan få betydande diplomatiska konsekvenser. Det återstår att se hur situationen utvecklas och om dialogen mellan Warszawa och Kiev kan återvända till en mer konstruktiv nivå





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