Polestar överträffar förväntningar: Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Polestar redovisar stark försäljningstillväxt med en ökning av detaljhandelsvolymerna på 27,3 procent och en omsättningsökning på 54,3 procent. Bolaget förbättrar även sin lönsamhet och upprepar sina långsiktiga finansiella prognoser.

Polestar redovisar stark försäljning stillväxt och förbättrad lönsamhet . Polestar har presenterat sina ekonomiska resultat för det senaste kvartalet, som visar en markant ökning av både försäljning och omsättning. Företagets totala försäljning översteg nyligen 60 000 bilar, och intäkterna passerade 3 miljarder USD. Denna starka kommersiella utveckling tillskrivs en expansiv strategi med utökning av försäljning snätverket och en robust modellportfölj.

Detaljhandelsvolymerna för kvartalet uppvisade en imponerande tillväxt på 27,3 procent, vilket resulterade i försäljning av 15 608 bilar. Omsättningen ökade med hela 54,3 procent och nådde 887 miljoner dollar, en ökning från 575 miljoner dollar föregående period. Trots detta visade bruttoresultatet en förlust på –335 miljoner dollar, en förbättring från –846 miljoner dollar. Bruttomarginalen klättrade därmed till –37,8 procent, en avsevärd förbättring jämfört med –147,1 procent.

Det justerade bruttoresultatet visade dessutom en positiv utveckling och landade på 17 miljoner dollar, en kraftig vändning från förra kvartalets –224 miljoner dollar, vilket gav en justerad bruttomarginal om 1,9 procent jämfört med –39,0 procent. Nettoresultatet för perioden uppgick till –799 miljoner dollar, vilket trots en förlust representerar en minskning av förlusten med 32,5 procent jämfört med samma period föregående år. Det justerade ebitda-resultatet visade också en positiv trend och förbättrades till –223 miljoner dollar från –470 miljoner dollar.

Bolaget upprepar sina finansiella prognoser för 2026 och förväntar sig en fortsatt tillväxt i detaljhandelsvolymerna i det lägre tvåsiffriga intervallet, med ett bestående fokus på att uppnå kvalitativ intäktstillväxt. Försäljningsmixen förväntas stärkas ytterligare genom en ökad andel av den populära modellen Polestar 4, som senare under året kommer att kompletteras av en ny SUV-variant.

Polestar ser fram emot en stark fortsättning och strategin att expandera sitt globala närvaro och produktutbud ser ut att bära frukt. Bolagets arbete med att förbättra sin lönsamhet genom effektivisering och en starkare försäljningsmix fortsätter, vilket indikerar en positiv framtidstro trots de pågående utmaningarna på den globala bilmarknaden. Den fortsatta satsningen på innovativa modeller och en utökad global räckvidd är centrala delar i Polestars strategi för att befästa sin position som en ledande aktör inom premiumsegmentet för elbilar.





