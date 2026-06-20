Polis ingriper mot aggressiv man i Östhammar samtidigt som internationella händelser sker

En sammanfattning av nyheter från fredagskvällen: En berusad och aggressiv man på en ö i Östhammars kustband får flera familjer att stänga in sig under midsommarfirandet, medan Israel attackerar södra Libanon och Bolivia utlyser undantagstillstånd för att lyfta blockader. Dessutom rapporteras en pionjärlungs-transplantation med hiv-positiv donator i USA och information om Aftonbladets nyhetstjänst.

På fredagskvällen inkom en polisuppmaning till en ö i Östhammar s kustområde efter rapporter om en berusad och aggressiv man. Enligt uppgifterna från inringaren ska mannen ha förföljt och hotat personer, vilket orsade oro bland flera familjer som firar midsommar, och de var tvungna att stänga in sig i sina stugor för säkerhet.

Den misstänkte, en man i 35-årsåldern, ska också ha slagit minst en person och därför misstänks för misshandel. Effekten av dessa händelser var synlig i den lokala gemenskapen, där traditionella högtider omvandlades till en tid av oro och isolering. Samtidigt rapporterar Reuters med hänvisning till statliga libanesiska medier att minst fem personer har omkommit i israeliska flyg- och drönarangrepp i södra Libanon. Libanesiska statliga nyhetsbyrå NNA meddelar att omkring ett tiotal områden attackerats under natten och morgonen.

I ett annat område, Bolivia, har president Rodrigo Paz upplyst om ett undantagstillstånd för att rensa landets vägar, vilket han motiverar med att medborgare hålls som gisslan av blockader som stör vardagslivet, inklusive arbete, studier, medicinsk vård och försörjning. Beskedet kom efter att Paz tillsammans med fackföreningsledaren Mario Argollo undertecknade ett avtal för att lösa konflikten. I medicinska nyheter har en lyckad lungtransplantation genomförts där både donator och mottagare var hiv-positiva.

Patienten, en 56-årig man som levt med hiv i 20 år och haft kraftigt nedsatt lungfunktion, fick lungor från en avliden hiv-positiv donator vid NYU Langone Health Institute i New York. Detta är en först i sin art för lungtransplantation i USA, även om tidigarelever- och njurtransplantationer med hiv-positiva donatorer har genomförts inom ett forskningsprogram. Händelsen öppnar nya möjligheter för patienter med hiv som behöver nya organ. På svenska sidor inkluderar texten också information om Aftonbladets tjänst Tipsa!

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