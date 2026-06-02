Polis inleder mutförhör efter barn påkördes i Västerås, Zelenskyj varnar för ryssattacks och Trump dementerar Iran fallout

I Västerås har en bil introducerats i en förföljelse efter att ett tioårigt barn påkördes, polisen misstänker ett grovt brott. Samtidigt varnar Zelenskyj för en potentiell stor russisk attack mot Ukraina, medan Trump avfärdar påståenden om avbrutna Iran-samtal. Aftonbladet driver en tips-tjänst för läsare att rapportera händelser och garanterar källskydd.

Polisen har efter en olycka i Västerås, där ett tioårigt barn har påkörts, inlett en förundersökning om mord. Enligt polisens talesperson Carina Skagerlind har en bil förföljts sedan klockan 20.18, eftersom ett grovt brott misstänks.

President Volodymyr Zelenskyj har varnat för en ny stor rysk attack mot Ukraina sompotentially could happen as early as tonight. Han uttrycker oro över att Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvarsmateriel för att kunna skjuta ner en betydande del av missilerna. USA:s president Donald Trump har på sin plattform Truth Social beskrivit rapporter om att Iran har avbrutit alla samtal som falska.

Han påpekar att samtalen har pågått kontinuerligt de senaste dagarna och hävdar att han har uppmanat Iran att acceptera ett avtal. Aftonbladet lyfter fram sin tjänst Tipsa! där läsare kan skicka in tips, bilder och video. Tjänsten erbjuder Push-notiser för lokala händelser och möjlighet att bli betalt för nyhetstips. Den garanterar källskydd och kryptering av insända meddelanden.

Användare kan också välja att vara helt anonym för redaktionen genom att använda tillfälliga e-postadresser eller dolt nummer. Ersättning utgår endast för publicerade tips och bestäms av nyhetschefen, baserat på nyhetens unika värde och dignitet. Aftonbladet betalar inte retroaktivt och lämnar ingen ersättning för allmänna bilder som inte relaterar direkt till en nyhetsrapportering. Plattformen tillåter geolokalisering för att skicka lokala push-notiser om händelser i användarens närhet och uppmanar användare att dela bilder och uppgifter från platser där nyheter inträffar.

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